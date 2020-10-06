https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html

Эксперт заявил об отсутствии иностранного следа в протестах в Киргизии

Последние события в Киргизии являются попыткой переворота, но иностранного следа в протестах пока не видно, считает политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:42

2020-10-06T09:42

2020-10-06T09:42

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

казахстан

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Последние события в Киргизии являются попыткой переворота, но иностранного следа в протестах пока не видно, считает политолог Андрей Суздальцев.Он отметил, что поражает быстрый ответ улицы, то есть протестующие быстро организовались и вышли на протест, агрессивность толпы зашкаливает. По словам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev/" target="_blank" data-auto="true">Суздальцева</a>, события в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вызваны внутренними проблемами страны, которые ни экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>, ни действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> до сих пор не решили.По его мнению, возглавит "восстание" против действующей власти может именно экс-президент Алмазбек Атамбаев. "Видимо, судя по всему, именно Атамбаев и возглавит это восстание… Неясна позиция армии. Пока ситуацию пытаются удерживать силы правопорядка. Но повторяю, многое зависит от позиции Атамбаева. От него зависят многие вещи", - сказал Суздальцев.По мнению эксперта, пока иностранный след в протестах в Киргизии не виден."Нет, пока не видно (иностранного следа). По нашей традиции мы всегда ищем эти внешние (факторы). В данном случае пока не видно внешнего воздействия. Мы же понимаем, что вряд ли это воздействие будет из Казахстана или Узбекистана", - сказал собеседник агентства.Суздальцев добавил, что следует смотреть на тех лидеров, которые могут возглавить протестное движение.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Как добавил глава страны, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html

https://ria.ru/20201006/atambaev-1578354786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, казахстан, в мире