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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html
Эксперт заявил об отсутствии иностранного следа в протестах в Киргизии
Последние события в Киргизии являются попыткой переворота, но иностранного следа в протестах пока не видно, считает политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:42
2020-10-06T09:42
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
казахстан
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Последние события в Киргизии являются попыткой переворота, но иностранного следа в протестах пока не видно, считает политолог Андрей Суздальцев.Он отметил, что поражает быстрый ответ улицы, то есть протестующие быстро организовались и вышли на протест, агрессивность толпы зашкаливает. По словам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev/" target="_blank" data-auto="true">Суздальцева</a>, события в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вызваны внутренними проблемами страны, которые ни&nbsp; экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек&nbsp; Атамбаев</a>, ни действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> до сих пор не решили.По его мнению, возглавит "восстание" против действующей власти может именно экс-президент Алмазбек Атамбаев. "Видимо, судя по всему, именно Атамбаев и возглавит это восстание… Неясна позиция армии. Пока ситуацию пытаются удерживать силы правопорядка. Но повторяю, многое зависит от позиции Атамбаева. От него зависят многие вещи", - сказал Суздальцев.По мнению эксперта, пока иностранный след в протестах в Киргизии не виден."Нет, пока не видно (иностранного следа). По нашей традиции мы всегда ищем эти внешние (факторы). В данном случае пока не видно внешнего воздействия. Мы же понимаем, что вряд ли это воздействие будет из Казахстана или Узбекистана", - сказал собеседник агентства.Суздальцев добавил, что следует смотреть на тех лидеров, которые могут возглавить протестное движение.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Как добавил глава страны, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578354786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, казахстан, в мире

Эксперт заявил об отсутствии иностранного следа в протестах в Киргизии

09:42 06.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Последние события в Киргизии являются попыткой переворота, но иностранного следа в протестах пока не видно, считает политолог Андрей Суздальцев.
"Это некий вариант цветной революции с киргизской спецификой. Причиной стали известные события, связанные с подсчетом голосов (на парламентских выборах), где ряд партий оказались выброшены из списка. По их мнению, это было сделано несправедливо и надо пересчитывать голоса", - сказал эксперт РИА Новости.
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Вчера, 05:50Протесты в Бишкеке
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке
Он отметил, что поражает быстрый ответ улицы, то есть протестующие быстро организовались и вышли на протест, агрессивность толпы зашкаливает. По словам Суздальцева, события в Киргизии вызваны внутренними проблемами страны, которые ни  экс-президент Киргизии Алмазбек  Атамбаев, ни действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков до сих пор не решили.
"Идет попытка переворота, не идет же вариант перевыборов, они (протестующие - ред.) вышибают власть. Действительно это попытка захвата власти. Главный вопрос - кто за этим стоит. Если Атамбаев, то это внутриполитическая борьба", - добавил политолог.
По его мнению, возглавит "восстание" против действующей власти может именно экс-президент Алмазбек Атамбаев. "Видимо, судя по всему, именно Атамбаев и возглавит это восстание… Неясна позиция армии. Пока ситуацию пытаются удерживать силы правопорядка. Но повторяю, многое зависит от позиции Атамбаева. От него зависят многие вещи", - сказал Суздальцев.
По мнению эксперта, пока иностранный след в протестах в Киргизии не виден.
"Нет, пока не видно (иностранного следа). По нашей традиции мы всегда ищем эти внешние (факторы). В данном случае пока не видно внешнего воздействия. Мы же понимаем, что вряд ли это воздействие будет из Казахстана или Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
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В соцсетях появилось первое после освобождения фото Атамбаева
Суздальцев добавил, что следует смотреть на тех лидеров, которые могут возглавить протестное движение.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Как добавил глава страны, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияКазахстанВ мире
 
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