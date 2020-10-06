https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578345491.html

Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T07:54

2020-10-06T07:54

2020-10-06T10:42

сооронбай жээнбеков

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.Протестующие, по его словам, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.Глава государства отметил, что предложил ЦИК расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты. К лидерам политических партий он обратился с призывом успокоить своих сторонников, а всех жителей страны попросил сохранять мир и не поддаваться на провокации."Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи", — заключил глава государства.Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" и центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные не преодолели семипроцентный барьер.Накануне около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент, собрались на центральной площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Ала-Тоо. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером силовики попытались разогнать митинг, начались столкновения. По данным Минздрава, при этом пострадали 590 человек, один погиб.Ночью протестующие ворвались в Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578323554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kirgiziya-1578307612.html

Геннадий Пупкин это их внутреннее дело - россии дай бог у себя разобраться 47

Evkaz Evkaz Нет уважаемый. Пока они берут миллиарды доляров у России в долг, это не только их дело. 45

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире