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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578345491.html
Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:54
2020-10-06T10:42
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.Протестующие, по его словам, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.Глава государства отметил, что предложил ЦИК расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты. К лидерам политических партий он обратился с призывом успокоить своих сторонников, а всех жителей страны попросил сохранять мир и не поддаваться на провокации."Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи", — заключил глава государства.Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" и центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные не преодолели семипроцентный барьер.Накануне около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент, собрались на центральной площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Ала-Тоо. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером силовики попытались разогнать митинг, начались столкновения. По данным Минздрава, при этом пострадали 590 человек, один погиб.Ночью протестующие ворвались в Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578323554.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kirgiziya-1578307612.html
это их внутреннее дело - россии дай бог у себя разобраться
47
Нет уважаемый. Пока они берут миллиарды доляров у России в долг, это не только их дело.
45
16
бишкек
киргизия
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране

07:54 06.10.2020 (обновлено: 10:42 06.10.2020)
 
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOVПротестующие в Бишкеке
Протестующие в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", — говорится в его заявлении.

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5 октября, 22:17Протесты в Бишкеке
Лидирующая на выборах в Киргизии партия готова к повторному голосованию
Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Протестующие, по его словам, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.
Глава государства отметил, что предложил ЦИК расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты. К лидерам политических партий он обратился с призывом успокоить своих сторонников, а всех жителей страны попросил сохранять мир и не поддаваться на провокации.
"Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи", — заключил глава государства.
Четвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" и центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные не преодолели семипроцентный барьер.
Накануне около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент, собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером силовики попытались разогнать митинг, начались столкновения. По данным Минздрава, при этом пострадали 590 человек, один погиб.
Ночью протестующие ворвались в Белый дом, где расположены парламент и администрация президента, а затем двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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