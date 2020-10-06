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Туризм
https://ria.ru/20201006/keshbek-1578456353.html
Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристического кэшбека
Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:54
2020-10-06T15:54
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>."Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе "Туристический кэшбэк". Всего более 70 тысяч граждан приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей", - сообщила журналистам Догузова.По ее словам, средняя стоимость тура в рамках первого периода программы составила от 50 до 60 тысяч рублей, соответственно наиболее частый кэшбэк, который получали туристы, - это 10 тысяч рублей."Мы рассчитываем сделать эту программу как системную меру поддержки отрасли на следующие годы, а также добавить ее в нацпроект по туризму, над которым мы сейчас работаем", - добавила Догузова.Глава Ростуризма отметила, что сайт "мирпутешествий.рф" будет модифицирован и обновлен ко второму этапу программы, который стартует с 15 октября.Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html
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зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристического кэшбека

15:54 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСемья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе "Туристический кэшбэк". Всего более 70 тысяч граждан приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей", - сообщила журналистам Догузова.
По ее словам, средняя стоимость тура в рамках первого периода программы составила от 50 до 60 тысяч рублей, соответственно наиболее частый кэшбэк, который получали туристы, - это 10 тысяч рублей.
"Мы рассчитываем сделать эту программу как системную меру поддержки отрасли на следующие годы, а также добавить ее в нацпроект по туризму, над которым мы сейчас работаем", - добавила Догузова.
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Глава Ростуризма отметила, что сайт "мирпутешествий.рф" будет модифицирован и обновлен ко второму этапу программы, который стартует с 15 октября.
Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.
 
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ТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
 
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