https://ria.ru/20201006/keshbek-1578456353.html

Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристического кэшбека

Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:54

2020-10-06T15:54

2020-10-06T15:54

туризм

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристический кэшбэк в рамках первого этапа ее реализации, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>."Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе "Туристический кэшбэк". Всего более 70 тысяч граждан приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей", - сообщила журналистам Догузова.По ее словам, средняя стоимость тура в рамках первого периода программы составила от 50 до 60 тысяч рублей, соответственно наиболее частый кэшбэк, который получали туристы, - это 10 тысяч рублей."Мы рассчитываем сделать эту программу как системную меру поддержки отрасли на следующие годы, а также добавить ее в нацпроект по туризму, над которым мы сейчас работаем", - добавила Догузова.Глава Ростуризма отметила, что сайт "мирпутешествий.рф" будет модифицирован и обновлен ко второму этапу программы, который стартует с 15 октября.Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить три различные "круглые" суммы возврата средств за поездку: 5 тысяч рублей при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей при туре от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей при туре стоимостью от 75 тысяч рублей. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество