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Суд продлил на полгода содержание под стражей владельца "Зимней вишни"
Суд в Кузбассе продлил на полгода срок содержания под стражей собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:50
2020-10-06T12:50
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости.</strong> Суд в Кузбассе продлил на полгода срок содержания под стражей собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, и назначил рассмотрение уголовного дела на 16 октября, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово."Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 06.10.2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания ТРЦ "Зимняя Вишня" Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 5 УК РФ, назначено на 16 октября 2020 года на 11.00 часов (07.00 мск), установлен срок содержания его под стражей на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28.03.2021 года", – говорится в сообщении.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20200924/kemerovo-1577690128.html
https://ria.ru/20190516/1553471815.html
кемерово
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пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, кемеровская область, происшествия

Суд продлил на полгода содержание под стражей владельца "Зимней вишни"

12:50 06.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости. Суд в Кузбассе продлил на полгода срок содержания под стражей собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, и назначил рассмотрение уголовного дела на 16 октября, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.
"Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 06.10.2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания ТРЦ "Зимняя Вишня" Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 5 УК РФ, назначено на 16 октября 2020 года на 11.00 часов (07.00 мск), установлен срок содержания его под стражей на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28.03.2021 года", – говорится в сообщении.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 09:27
Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
16 мая 2019, 04:39
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
 
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
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