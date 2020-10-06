https://ria.ru/20201006/kemerovo-1578409287.html

Суд продлил на полгода содержание под стражей владельца "Зимней вишни"

Суд в Кузбассе продлил на полгода срок содержания под стражей собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:50

2020-10-06T12:50

2020-10-06T12:50

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости.</strong> Суд в Кузбассе продлил на полгода срок содержания под стражей собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, и назначил рассмотрение уголовного дела на 16 октября, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово."Постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 06.10.2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора и фактического руководителя застройщика ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" при осуществлении реконструкции второй очереди здания ТРЦ "Зимняя Вишня" Вишневского В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 5 УК РФ, назначено на 16 октября 2020 года на 11.00 часов (07.00 мск), установлен срок содержания его под стражей на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть до 28.03.2021 года", – говорится в сообщении.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20200924/kemerovo-1577690128.html

https://ria.ru/20190516/1553471815.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, кемеровская область, происшествия