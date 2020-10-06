https://ria.ru/20201006/karty-1578408222.html

В Москве приостановят льготный проезд для пенсионеров и школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:49

2020-10-06T12:49

2020-10-06T15:02

распространение нового коронавируса

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6841050/" target="_blank" rel="nofollow noopener">распорядился</a> приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников.Дети не смогут воспользоваться картами с 9 по 18 октября (внесенные деньги не сгорят), пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — с 9 по 28 октября. Кроме того, закроются кассы по продаже билетов в учреждения культуры, их можно будет приобрести только онлайн. Это должно помочь контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки."Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", — призвал Собянин.За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, из них 4082 в Москве. Ранее столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку (за непредоставление данных об этом предусмотрены штрафы), а также продлили осенние каникулы. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Марта Иванова Началось 699

Николай Иванов Ну вот она и вторая волна в действии 623

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество