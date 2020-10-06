Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/karty-1578408222.html
В Москве приостановят льготный проезд для пенсионеров и школьников
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:49
2020-10-06T15:02
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_0fecad2dc744949664250bf26b9d8061.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6841050/" target="_blank" rel="nofollow noopener">распорядился</a> приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников.Дети не смогут воспользоваться картами с 9 по 18 октября (внесенные деньги не сгорят), пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — с 9 по 28 октября. Кроме того, закроются кассы по продаже билетов в учреждения культуры, их можно будет приобрести только онлайн. Это должно помочь контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки."Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", — призвал Собянин.За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, из них 4082 в Москве. Ранее столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку (за непредоставление данных об этом предусмотрены штрафы), а также продлили осенние каникулы. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Началось
699
Ну вот она и вторая волна в действии
623
154
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_5cc8937ebe4bebf3a910edab01462f39.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, общество

В Москве приостановят льготный проезд для пенсионеров и школьников

12:49 06.10.2020 (обновлено: 15:02 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкНовые автобусы
Новые автобусы - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников.
"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило тысячу человек. Рост продолжается", — объяснил градоначальник.
Дети не смогут воспользоваться картами с 9 по 18 октября (внесенные деньги не сгорят), пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — с 9 по 28 октября.
Кроме того, закроются кассы по продаже билетов в учреждения культуры, их можно будет приобрести только онлайн. Это должно помочь контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.
"Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", — призвал Собянин.
За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19, из них 4082 в Москве. Ранее столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку (за непредоставление данных об этом предусмотрены штрафы), а также продлили осенние каникулы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить154
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Лента новостейМолния