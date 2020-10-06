В Москве приостановят льготный проезд для пенсионеров и школьников
12:49 06.10.2020 (обновлено: 15:02 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие социальных карт столичных пенсионеров и школьников.
"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило тысячу человек. Рост продолжается", — объяснил градоначальник.
Дети не смогут воспользоваться картами с 9 по 18 октября (внесенные деньги не сгорят), пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями — с 9 по 28 октября.
Кроме того, закроются кассы по продаже билетов в учреждения культуры, их можно будет приобрести только онлайн. Это должно помочь контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.
"Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", — призвал Собянин.
За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19, из них 4082 в Москве. Ранее столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку (за непредоставление данных об этом предусмотрены штрафы), а также продлили осенние каникулы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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