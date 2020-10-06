В Турции раскритиковали работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что режим прекращения огня в Карабахе не дал результатов, у Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта, нет четких планов и механизма по решению вопроса.
"Международное сообщество не показало четкое намерение по карабахскому вопросу, не были выполнены четыре резолюции Совбеза ООН по конфликту. Миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев находятся в ожидании возвращения на свои родные земли… Двойных стандартов не должно быть", - сказал Чавушоглу на брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, "сейчас все призывают к прекращению огня".
"Неоднократно встречался с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встречался в начале года. Спросил у них о планах, проекте, механизме (решения ситуации в Карабахе - ред.). Нет. Всегда держат наравне оккупанта и стороны, подвергшиеся оккупации. Весь мир должен понять, что так больше продолжаться не может", - подчеркнул глава МИД Турции.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Вчера, 12:21Сказано в эфиреПолитолог назвал тех, кто сможет добиться перемирия в КарабахеГенсек ООН Антониу Гутерреш обратился к миру с просьбой помочь прекратить огонь в Карабахе. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, кто и как может этого добиться.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.