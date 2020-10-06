https://ria.ru/20201006/karabakh-1578425190.html

В Турции раскритиковали работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что режим прекращения огня в Карабахе не дал результатов, у Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:46

2020-10-06T13:46

2020-10-06T13:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

мевлют чавушоглу

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что режим прекращения огня в Карабахе не дал результатов, у Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахского конфликта, нет четких планов и механизма по решению вопроса."Международное сообщество не показало четкое намерение по карабахскому вопросу, не были выполнены четыре резолюции Совбеза ООН по конфликту. Миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев находятся в ожидании возвращения на свои родные земли… Двойных стандартов не должно быть", - сказал Чавушоглу на брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.По его словам, "сейчас все призывают к прекращению огня"."Неоднократно встречался с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встречался в начале года. Спросил у них о планах, проекте, механизме (решения ситуации в Карабахе - ред.). Нет. Всегда держат наравне оккупанта и стороны, подвергшиеся оккупации. Весь мир должен понять, что так больше продолжаться не может", - подчеркнул глава МИД Турции.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/karabakh-1578397803.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире