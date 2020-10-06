https://ria.ru/20201006/karabakh-1578360646.html

Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:54

2020-10-06T09:54

2020-10-06T10:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

башар асад

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в интервью РИА Новости заявил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах, и Дамаск может это подтвердить.Как сообщили ранее РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР. Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.“Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это”, - сказал Асад, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что террористы из воевавших в САР группировок перебрасывают в зону армяно-азербайджанского конфликта.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.МИД РФ в свою очередь выразил озабоченность сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. По поступающим сведениям российской стороны, туда осуществляется транспортировка боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578350249.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578350750.html

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков 2020-10-06T09:54 true PT1M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, башар асад, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире