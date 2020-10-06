https://ria.ru/20201006/karabakh-1578350750.html

Баку заявил об уничтожении двух РСЗО "Град" и нескольких пушек в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что выведены из строя два РСЗО "Град" и пушки ВС Армении в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:57

2020-10-06T08:57

2020-10-06T08:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны Азербайджана сообщило, что выведены из строя два РСЗО "Град" и пушки ВС Армении в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе."В ходе боев на различных направлениях фронта были уничтожены 2 РСЗО БМ-21 "Град" армянской армии. Реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", стоящие на огневых позициях 41-го артиллерийского полка, были уничтожены огневым ударом азербайджанской армией. Кроме того, пушки-гаубицы Д-20 и их боевые расчеты, стоящие на огневой позиции 42-го артиллерийского полка, были уничтожены точным огнем наших подразделений", - сообщает оборонное ведомство.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

Закарий Дудин Так держать, славный Азербайджанский воин! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире