Браверман: компании Франции могут войти в капиталы субъектов МСП РФ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.
Как сообщает пресс-служба корпорации, Браверман во вторник принял участие в заседании Совета делового сотрудничества Россия-Франция, посвященном общеэкономической ситуации и возможностям двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавируса.
"В настоящее время снято ограничение по суммарной доле участия в уставном капитале МСП иностранных юридических лиц. В дальнейшем такие компании могут быть поставщиками крупнейших российских компаний с государственным участием. Исходя из этого, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков может стать одним из перспективных направлений развития российско-французских экономических отношений", — отметил Браверман, слова которого приводятся в сообщении.
Глава корпорации также сообщил об успешном опыте встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок французских компаний и отметил, что этот опыт может быть тиражирован в рамках других российско-французских проектов и стать драйвером развития экономического сотрудничества двух стран.
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"Успешным примером сотрудничества с французской стороной является реализованный проект по строительству субъектом МСП (ООО "МагистральИнвест Бор") завода по переработке битого стекла для обеспечения дальнейших поставок произведенной продукции французской компании Saint-Gobain при финансовой поддержке Корпорации МСП и дочернего МСП Банка. Кредит на реализацию инвестиционного проекта в размере 52 миллионов рублей представлен сроком на 7 лет. Производственная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн стеклобоя в год", — рассказал Браверман.
Среди других векторов развития сотрудничества России и Франции Браверман отметил предэкспортное кредитование под гарантию Корпорации МСП отечественных компаний, выходящих на французский рынок, поддержку перевозчиков-субъектов МСП, а также открытие бизнеса российскими и французскими субъектами МСП с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, говорится в сообщении пресс-службы.