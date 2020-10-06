https://ria.ru/20201006/kapitaly-1578482263.html

Браверман: компании Франции могут войти в капиталы субъектов МСП РФ

Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:42

2020-10-06T17:42

2020-10-06T17:42

корпорация мсп

мсп банк

александр браверман

франция

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a>.Как сообщает пресс-служба корпорации, Браверман во вторник принял участие в заседании Совета делового сотрудничества Россия-Франция, посвященном общеэкономической ситуации и возможностям двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавируса."В настоящее время снято ограничение по суммарной доле участия в уставном капитале МСП иностранных юридических лиц. В дальнейшем такие компании могут быть поставщиками крупнейших российских компаний с государственным участием. Исходя из этого, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков может стать одним из перспективных направлений развития российско-французских экономических отношений", — отметил Браверман, слова которого приводятся в сообщении.Глава корпорации также сообщил об успешном опыте встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок французских компаний и отметил, что этот опыт может быть тиражирован в рамках других российско-французских проектов и стать драйвером развития экономического сотрудничества двух стран. "Успешным примером сотрудничества с французской стороной является реализованный проект по строительству субъектом МСП (ООО "МагистральИнвест Бор") завода по переработке битого стекла для обеспечения дальнейших поставок произведенной продукции французской компании <a href="http://ria.ru/organization_Saint-Gobain/" target="_blank" data-auto="true">Saint-Gobain</a> при финансовой поддержке Корпорации МСП и дочернего МСП Банка. Кредит на реализацию инвестиционного проекта в размере 52 миллионов рублей представлен сроком на 7 лет. Производственная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн стеклобоя в год", — рассказал Браверман. Среди других векторов развития сотрудничества России и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Браверман отметил предэкспортное кредитование под гарантию Корпорации МСП отечественных компаний, выходящих на французский рынок, поддержку перевозчиков-субъектов МСП, а также открытие бизнеса российскими и французскими субъектами МСП с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20200827/garantii-1576375959.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, франция, новости компаний - экономика