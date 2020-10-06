Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/kapitaly-1578482263.html
Браверман: компании Франции могут войти в капиталы субъектов МСП РФ
Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:42
2020-10-06T17:42
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
франция
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:777_1400x0_80_0_0_ba38ac7daf81e302aa1f7ac51b1dc522.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a>.Как сообщает пресс-служба корпорации, Браверман во вторник принял участие в заседании Совета делового сотрудничества Россия-Франция, посвященном общеэкономической ситуации и возможностям двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавируса."В настоящее время снято ограничение по суммарной доле участия в уставном капитале МСП иностранных юридических лиц. В дальнейшем такие компании могут быть поставщиками крупнейших российских компаний с государственным участием. Исходя из этого, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков может стать одним из перспективных направлений развития российско-французских экономических отношений", — отметил Браверман, слова которого приводятся в сообщении.Глава корпорации также сообщил об успешном опыте встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок французских компаний и отметил, что этот опыт может быть тиражирован в рамках других российско-французских проектов и стать драйвером развития экономического сотрудничества двух стран. "Успешным примером сотрудничества с французской стороной является реализованный проект по строительству субъектом МСП (ООО "МагистральИнвест Бор") завода по переработке битого стекла для обеспечения дальнейших поставок произведенной продукции французской компании <a href="http://ria.ru/organization_Saint-Gobain/" target="_blank" data-auto="true">Saint-Gobain</a> при финансовой поддержке Корпорации МСП и дочернего МСП Банка. Кредит на реализацию инвестиционного проекта в размере 52 миллионов рублей представлен сроком на 7 лет. Производственная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн стеклобоя в год", — рассказал Браверман. Среди других векторов развития сотрудничества России и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Браверман отметил предэкспортное кредитование под гарантию Корпорации МСП отечественных компаний, выходящих на французский рынок, поддержку перевозчиков-субъектов МСП, а также открытие бизнеса российскими и французскими субъектами МСП с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20200827/garantii-1576375959.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:1035_1400x0_80_0_0_a1b0741464829ca03695be7141504f11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, франция, новости компаний - экономика

Браверман: компании Франции могут войти в капиталы субъектов МСП РФ

17:42 06.10.2020
 
© РИА Новости / Юлия МаклаковаАлександр Арнольдович Браверман
Александр Арнольдович Браверман - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Юлия Маклакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Французские компании могут активнее входить в капиталы российских субъектов МСП в целях локализации производства, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.
Как сообщает пресс-служба корпорации, Браверман во вторник принял участие в заседании Совета делового сотрудничества Россия-Франция, посвященном общеэкономической ситуации и возможностям двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавируса.
"В настоящее время снято ограничение по суммарной доле участия в уставном капитале МСП иностранных юридических лиц. В дальнейшем такие компании могут быть поставщиками крупнейших российских компаний с государственным участием. Исходя из этого, участие субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков может стать одним из перспективных направлений развития российско-французских экономических отношений", — отметил Браверман, слова которого приводятся в сообщении.
Глава корпорации также сообщил об успешном опыте встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок французских компаний и отметил, что этот опыт может быть тиражирован в рамках других российско-французских проектов и стать драйвером развития экономического сотрудничества двух стран.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:17
Корпорация МСП с начала года выдала 1000 гарантий для субъектов МСП
"Успешным примером сотрудничества с французской стороной является реализованный проект по строительству субъектом МСП (ООО "МагистральИнвест Бор") завода по переработке битого стекла для обеспечения дальнейших поставок произведенной продукции французской компании Saint-Gobain при финансовой поддержке Корпорации МСП и дочернего МСП Банка. Кредит на реализацию инвестиционного проекта в размере 52 миллионов рублей представлен сроком на 7 лет. Производственная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн стеклобоя в год", — рассказал Браверман.
Среди других векторов развития сотрудничества России и Франции Браверман отметил предэкспортное кредитование под гарантию Корпорации МСП отечественных компаний, выходящих на французский рынок, поддержку перевозчиков-субъектов МСП, а также открытие бизнеса российскими и французскими субъектами МСП с помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, говорится в сообщении пресс-службы.
 
Обсудить0
Корпорация МСПМСП БанкАлександр БраверманФранцияНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Лента новостейМолния