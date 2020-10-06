https://ria.ru/20201006/kamenskikh-1578516951.html

Настя Каменских разочаровала подписчиков фото в бикини

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:17

2020-10-06T20:17

2020-10-06T20:17

шоубиз

настя каменских

украина

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды.В кадре супруга украинского исполнителя Потапа (Алексея Потапенко) предстала с мокрыми волосами и в леопардовом раздельном купальнике.Пользователи Сети отметили, что Каменских слишком часто стала появиться голой на фотографиях, и обрушились на нее с негативными комментариями:- У тебя муж дома, а ты такие фото выкладываешь!- Формы уже не те, раньше было намного лучше.- Пора прикрывать свои прелести, осень в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>!- Вы мне очень нравитесь, я знаю все ваши песни, но почему на фото вы всегда голая?- У вас там осталось еще, что вы не показали на Instagram?

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настя каменских, украина