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https://ria.ru/20201006/kamenskikh-1578516951.html
Настя Каменских разочаровала подписчиков фото в бикини
Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:17
2020-10-06T20:17
шоубиз
настя каменских
украина
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды.В кадре супруга украинского исполнителя Потапа (Алексея Потапенко) предстала с мокрыми волосами и в леопардовом раздельном купальнике.Пользователи Сети отметили, что Каменских слишком часто стала появиться голой на фотографиях, и обрушились на нее с негативными комментариями:- У тебя муж дома, а ты такие фото выкладываешь!- Формы уже не те, раньше было намного лучше.- Пора прикрывать свои прелести, осень в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>!- Вы мне очень нравитесь, я знаю все ваши песни, но почему на фото вы всегда голая?- У вас там осталось еще, что вы не показали на Instagram?
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настя каменских, украина

Настя Каменских разочаровала подписчиков фото в бикини

20:17 06.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Настя Каменских
Певица Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды.
В кадре супруга украинского исполнителя Потапа (Алексея Потапенко) предстала с мокрыми волосами и в леопардовом раздельном купальнике.

"Каждая женщина – дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная", - написала знаменитость под снимком.

Пользователи Сети отметили, что Каменских слишком часто стала появиться голой на фотографиях, и обрушились на нее с негативными комментариями:
- У тебя муж дома, а ты такие фото выкладываешь!
- Формы уже не те, раньше было намного лучше.
- Пора прикрывать свои прелести, осень в Украине!
- Вы мне очень нравитесь, я знаю все ваши песни, но почему на фото вы всегда голая?
- У вас там осталось еще, что вы не показали на Instagram?
 
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ШоубизНастя КаменскихУкраина
 
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