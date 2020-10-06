https://ria.ru/20201006/kamenskikh-1578516951.html
Настя Каменских разочаровала подписчиков фото в бикини
Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:17
2020-10-06T20:17
2020-10-06T20:17
шоубиз
настя каменских
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578387254_0:159:2567:1603_1400x0_80_0_0_902eadd6da026f02dbf4f527cdf9f8ec.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды.В кадре супруга украинского исполнителя Потапа (Алексея Потапенко) предстала с мокрыми волосами и в леопардовом раздельном купальнике.Пользователи Сети отметили, что Каменских слишком часто стала появиться голой на фотографиях, и обрушились на нее с негативными комментариями:- У тебя муж дома, а ты такие фото выкладываешь!- Формы уже не те, раньше было намного лучше.- Пора прикрывать свои прелести, осень в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>!- Вы мне очень нравитесь, я знаю все ваши песни, но почему на фото вы всегда голая?- У вас там осталось еще, что вы не показали на Instagram?
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578387254_19:0:2506:1865_1400x0_80_0_0_9e98bbe3d78ff2839ddf16c538df4d3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
настя каменских, украина
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию, которая спровоцировал волну критики от подписчиков звезды.
В кадре супруга украинского исполнителя Потапа (Алексея Потапенко) предстала с мокрыми волосами и в леопардовом раздельном купальнике.
"Каждая женщина – дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная", - написала знаменитость под снимком.
Пользователи Сети отметили, что Каменских слишком часто стала появиться голой на фотографиях, и обрушились на нее с негативными комментариями:
- У тебя муж дома, а ты такие фото выкладываешь!
- Формы уже не те, раньше было намного лучше.
- Пора прикрывать свои прелести, осень в Украине
!
- Вы мне очень нравитесь, я знаю все ваши песни, но почему на фото вы всегда голая?
- У вас там осталось еще, что вы не показали на Instagram?