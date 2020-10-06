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Медведев призвал досконально разобраться в ситуации на Камчатке
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал досконально разобраться в сложившейся на Камчатке экологической ситуации и ее причинах, проинформировать... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:40
2020-10-06T14:00
загрязнение воды на камчатке
дмитрий медведев
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> призвал досконально разобраться в сложившейся на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> экологической ситуации и ее причинах, проинформировать общественность о результатах."Сейчас очень большое внимание приковано к Камчатке и тем проблемам экологическим, которые возникли в Тихом океане. Там, безусловно, требуется максимально внимательное отношение к тому, что произошло, уже все процедуры для этого начаты", - заявил Медведев во вторник на совещании о выработке механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда."Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность. Мы сегодня на эту тему как раз с министром природных ресурсов тоже говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578384920.html
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загрязнение воды на камчатке, дмитрий медведев, камчатский край, происшествия

Медведев призвал досконально разобраться в ситуации на Камчатке

13:40 06.10.2020 (обновлено: 14:00 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКомплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал досконально разобраться в сложившейся на Камчатке экологической ситуации и ее причинах, проинформировать общественность о результатах.
"Сейчас очень большое внимание приковано к Камчатке и тем проблемам экологическим, которые возникли в Тихом океане. Там, безусловно, требуется максимально внимательное отношение к тому, что произошло, уже все процедуры для этого начаты", - заявил Медведев во вторник на совещании о выработке механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.
"Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность. Мы сегодня на эту тему как раз с министром природных ресурсов тоже говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеДмитрий МедведевКамчатский крайПроисшествия
 
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