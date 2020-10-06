https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578424052.html

Медведев призвал досконально разобраться в ситуации на Камчатке

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал досконально разобраться в сложившейся на Камчатке экологической ситуации и ее причинах, проинформировать... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:40

2020-10-06T13:40

2020-10-06T14:00

загрязнение воды на камчатке

дмитрий медведев

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> призвал досконально разобраться в сложившейся на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> экологической ситуации и ее причинах, проинформировать общественность о результатах."Сейчас очень большое внимание приковано к Камчатке и тем проблемам экологическим, которые возникли в Тихом океане. Там, безусловно, требуется максимально внимательное отношение к тому, что произошло, уже все процедуры для этого начаты", - заявил Медведев во вторник на совещании о выработке механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда."Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность. Мы сегодня на эту тему как раз с министром природных ресурсов тоже говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578384920.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, дмитрий медведев, камчатский край, происшествия