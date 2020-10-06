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https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578335790.html
Ученые обнаружили странные отложения в одной из рек на Камчатке
Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили плотные отложения и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:09
2020-10-06T09:15
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
александр бастрыкин
москва
владивосток
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости.</strong> Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив, сообщил журналистам врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин.По словам Варкентина, на месте взяли пробы воды и грунта. Материалы отправили для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>, местную лабораторию. Также пробы передали представителям Следственного комитета. Таким образом, будет три независимых исследования, результаты которых позволят понять, какие факторы привели к случившемуся — природные или техногенные."Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов", — добавил ученый.Ученые, Природоохранная прокуратура и <u><a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/">Следственный комитет</a></u> начали проверять состояние воды на Камчатке после того, как серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. По информации Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах, а также в бухте Бабья нашли много мертвых морских животных. Пробы песка, воды и часть трупов отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях задействованы все ответственные ведомства и службы.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html
Тянут время. Какие к ***** анализы! Вертолет и лететь по протоку, откуда начало берется!! Совсем всех за и д о тов считаете?!
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Раньше бы расстреляли за вредительство и измену родине! а ща самих себя никак...
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камчатский край
петропавловск-камчатский
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, александр бастрыкин, москва, владивосток, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Ученые обнаружили странные отложения в одной из рек на Камчатке

03:09 06.10.2020 (обновлено: 09:15 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив, сообщил журналистам врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин.

"На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально <…> есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена", — сказал он.

По словам Варкентина, на месте взяли пробы воды и грунта. Материалы отправили для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, местную лабораторию. Также пробы передали представителям Следственного комитета. Таким образом, будет три независимых исследования, результаты которых позволят понять, какие факторы привели к случившемуся — природные или техногенные.
"Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов", — добавил ученый.
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Ученые, Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверять состояние воды на Камчатке после того, как серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.
По информации Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах, а также в бухте Бабья нашли много мертвых морских животных. Пробы песка, воды и часть трупов отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях задействованы все ответственные ведомства и службы.
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Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Генеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинАлександр БастрыкинМоскваВладивостокКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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