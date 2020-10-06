https://ria.ru/20201006/kalvi-1578451419.html

Суд оставил Калви под домашним арестом

Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:35

2020-10-06T15:35

2020-10-06T15:35

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Калви</a> и других фигурантов дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, <a href="http://ria.ru/person_maksim-vladimirov-baring-vostok/" target="_blank" data-auto="true">Максима Владимирова</a> и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20200804/1575346682.html

https://ria.ru/20200623/1573360368.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), происшествия