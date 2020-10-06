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Суд оставил Калви под домашним арестом
Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:35
2020-10-06T15:35
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Калви</a> и других фигурантов дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, <a href="http://ria.ru/person_maksim-vladimirov-baring-vostok/" target="_blank" data-auto="true">Максима Владимирова</a> и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20200804/1575346682.html
https://ria.ru/20200623/1573360368.html
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майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд оставил Калви под домашним арестом

15:35 06.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд оставил до 13 ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил решение Мосгорсуда от 5 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 12:45
Мосгорсуд оставил в силе решение по делу о пожаре в доме Майкла Калви
Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. Защита настаивала на том, что их доверители уже закончили знакомиться с материалами дела, и просила отпустить под залог или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 13:36
Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком
 
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Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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