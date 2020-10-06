https://ria.ru/20201006/kalvi-1578442574.html

Калви закончил ознакомление с материалами дела

Основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил в суде, что закончил ознакомление с материалами дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:00

2020-10-06T15:00

2020-10-06T15:00

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Основатель Baring Vostok <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Калви</a> заявил в суде, что закончил ознакомление с материалами дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный"."На сегодняшний день я закончил ознакомление с материалами дела, я не вижу смысла удерживать меня под домашним арестом", - сказал Калви в Первом апелляционном суде, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела.Его бизнес-партнер Филипп Дельпаль подпишет протокол о завершении ознакомления с материалами дела завтра в 12.00, сообщил адвокат француза.Когда все фигуранты будут ознакомлены с материалами, дело отправят в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей его передачи в суд.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20200804/1575346682.html

https://ria.ru/20200623/1573372687.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия