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Калви закончил ознакомление с материалами дела
Основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил в суде, что закончил ознакомление с материалами дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:00
2020-10-06T15:00
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Основатель Baring Vostok <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Калви</a> заявил в суде, что закончил ознакомление с материалами дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный"."На сегодняшний день я закончил ознакомление с материалами дела, я не вижу смысла удерживать меня под домашним арестом", - сказал Калви в Первом апелляционном суде, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела.Его бизнес-партнер Филипп Дельпаль подпишет протокол о завершении ознакомления с материалами дела завтра в 12.00, сообщил адвокат француза.Когда все фигуранты будут ознакомлены с материалами, дело отправят в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей его передачи в суд.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20200804/1575346682.html
https://ria.ru/20200623/1573372687.html
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майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия

Калви закончил ознакомление с материалами дела

15:00 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил в суде, что закончил ознакомление с материалами дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
"На сегодняшний день я закончил ознакомление с материалами дела, я не вижу смысла удерживать меня под домашним арестом", - сказал Калви в Первом апелляционном суде, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела.
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Его бизнес-партнер Филипп Дельпаль подпишет протокол о завершении ознакомления с материалами дела завтра в 12.00, сообщил адвокат француза.
Когда все фигуранты будут ознакомлены с материалами, дело отправят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей его передачи в суд.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
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В Baring Vostok назвали отказ смягчить домашний арест Калви нелогичным
 
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Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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