https://ria.ru/20201006/kacheli-1578419514.html

В Перми девятилетний мальчик погиб, делая "солнышко" на качелях

Девятилетний мальчик погиб в Перми, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Девятилетний мальчик погиб в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он находился в больнице, где и скончался 5 октября. В соцсети опубликовано видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает "солнышко" — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. После чего ребенок слезает и зовет к себе нескольких детей, вероятно, чтобы похвастаться умением. Один из товарищей помогает ему раскачаться и отходит. Мальчик некоторое время качается, потом делает три оборота "солнышко", но на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на площадку перед качелями. Пользователи в сети указали, что во дворе дома в Мотовилихе установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.

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пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия