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В Перми девятилетний мальчик погиб, делая "солнышко" на качелях
Девятилетний мальчик погиб в Перми, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:22
2020-10-06T13:22
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Девятилетний мальчик погиб в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он находился в больнице, где и скончался 5 октября. В соцсети опубликовано видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает "солнышко" — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. После чего ребенок слезает и зовет к себе нескольких детей, вероятно, чтобы похвастаться умением. Один из товарищей помогает ему раскачаться и отходит. Мальчик некоторое время качается, потом делает три оборота "солнышко", но на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на площадку перед качелями. Пользователи в сети указали, что во дворе дома в Мотовилихе установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.
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пермь
РИА Новости
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Новости
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следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия

В Перми девятилетний мальчик погиб, делая "солнышко" на качелях

13:22 06.10.2020
 
© Flickr / Alejandro HernandezКачели
Качели - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Flickr / Alejandro Hernandez
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ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб в Перми, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК.
По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он находился в больнице, где и скончался 5 октября. В соцсети опубликовано видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает "солнышко" — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. После чего ребенок слезает и зовет к себе нескольких детей, вероятно, чтобы похвастаться умением. Один из товарищей помогает ему раскачаться и отходит. Мальчик некоторое время качается, потом делает три оборота "солнышко", но на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на площадку перед качелями. Пользователи в сети указали, что во дворе дома в Мотовилихе установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту получения травмы несовершеннолетним, 2011 года рождения, от которой он скончался в больнице, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении ведомства.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)ПермьПроисшествия
 
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