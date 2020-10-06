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В Москве двое мужчин жестоко избили подростка
Подростка доставили в нейрохирургическое отделение больницы в Москве после того, как его избили двое мужчин на юге столицы, один из нападавших уже задержан,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:44
2020-10-06T12:44
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Подростка доставили в нейрохирургическое отделение больницы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как его избили двое мужчин на юге столицы, один из нападавших уже задержан, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в воскресенье из Морозовской детской городской больницы в полицию поступило сообщение, что к ним доставили 15-летнего подростка с множественными травмами. В частности, у ученика 9 класса были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, а также множественные переломы лицевого скелета. Мальчика определили в нейрохирургическое отделение.Подросток рассказал полицейским, что накануне был избит двумя неизвестными мужчинами на улице Чертановской.Тем же вечером оперативники задержали одного из подозреваемых в нападении. Им оказался 31-летний москвич, безработный, ранее судимый за различные преступления.
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москва, происшествия

В Москве двое мужчин жестоко избили подростка

12:44 06.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Подростка доставили в нейрохирургическое отделение больницы в Москве после того, как его избили двое мужчин на юге столицы, один из нападавших уже задержан, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в воскресенье из Морозовской детской городской больницы в полицию поступило сообщение, что к ним доставили 15-летнего подростка с множественными травмами. В частности, у ученика 9 класса были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, а также множественные переломы лицевого скелета. Мальчика определили в нейрохирургическое отделение.
Подросток рассказал полицейским, что накануне был избит двумя неизвестными мужчинами на улице Чертановской.
Тем же вечером оперативники задержали одного из подозреваемых в нападении. Им оказался 31-летний москвич, безработный, ранее судимый за различные преступления.
"В содеянном он раскаивается, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сказал собеседник агентства.
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