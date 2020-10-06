https://ria.ru/20201006/izbienie-1578406477.html

В Москве двое мужчин жестоко избили подростка

Подростка доставили в нейрохирургическое отделение больницы в Москве после того, как его избили двое мужчин на юге столицы, один из нападавших уже задержан,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:44

2020-10-06T12:44

2020-10-06T12:44

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Подростка доставили в нейрохирургическое отделение больницы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после того, как его избили двое мужчин на юге столицы, один из нападавших уже задержан, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в воскресенье из Морозовской детской городской больницы в полицию поступило сообщение, что к ним доставили 15-летнего подростка с множественными травмами. В частности, у ученика 9 класса были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести, а также множественные переломы лицевого скелета. Мальчика определили в нейрохирургическое отделение.Подросток рассказал полицейским, что накануне был избит двумя неизвестными мужчинами на улице Чертановской.Тем же вечером оперативники задержали одного из подозреваемых в нападении. Им оказался 31-летний москвич, безработный, ранее судимый за различные преступления.

https://ria.ru/20201005/benzin-1578218904.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия