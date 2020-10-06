Instagram стал маркировать аккаунты СМИ, "подконтрольных государству"
15:37 06.10.2020 (обновлено: 16:19 06.10.2020)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем властей, в том числе РИА Новости.
"Вот такой подарок в свой день рождения сделал нам "Инстаграм": маркировка наших аккаунтов как "государственное издание России", — сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
В агентстве отметили, что от метки им "ни горячо ни холодно".
"Мы не скрываем, что мы госСМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали Twitter и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остается открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", — добавили в пресс-службе.
По данным СМИ, специальную метку получили также медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, но ее видят только пользователи в США, а в России у этих аккаунтов отметки нет. Нет ее и у государственных СМИ западных стран.
Чтобы пометить СМИ как "подконтрольное государству", Instagram проводит специальную оценку. Так, по мнению компании, на редакционный контроль со стороны властей могут указывать цели, задачи и функции организации, структуры собственности, руководство редакции, информация о сотрудниках и руководителях отдела новостей, источники финансирования, а также механизмы управления и подотчетности. Кроме того, Instagram утверждает, что учитывает специфические для отдельных стран факторы, в том числе свободу слова. При этом, кроме общих объяснений такой политики, никаких конкретных критериев Instagram не приводит.
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Аналогичные метки есть в Twitter и Facebook. Twitter маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и так далее. При этом личные аккаунты глав государств метку не получают. В Facebook также заявляли, что будут маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей, но американских СМИ это не касается, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
Российский МИД заявлял, что видит в этих действиях проявление политики двойных стандартов и стремление американских IT-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.
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