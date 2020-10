https://ria.ru/20201006/instagram-1578452416.html

Instagram стал маркировать аккаунты СМИ, "подконтрольных государству"

Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:37

2020-10-06T15:37

2020-10-06T16:19

совет безопасности оон

сша

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155765/14/1557651449_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ccc574a6c3c1559fe6e103c49f4de400.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем властей, в том числе РИА Новости.В агентстве отметили, что от метки им "ни горячо ни холодно"."Мы не скрываем, что мы госСМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остается открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", — добавили в пресс-службе.По данным СМИ, специальную метку получили также медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, но ее видят только пользователи в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а в России у этих аккаунтов отметки нет. Нет ее и у государственных СМИ западных стран.Чтобы пометить СМИ как "подконтрольное государству", Instagram проводит специальную оценку. Так, по мнению компании, на редакционный контроль со стороны властей могут указывать цели, задачи и функции организации, структуры собственности, руководство редакции, информация о сотрудниках и руководителях отдела новостей, источники финансирования, а также механизмы управления и подотчетности. Кроме того, Instagram утверждает, что учитывает специфические для отдельных стран факторы, в том числе свободу слова. При этом, кроме общих объяснений такой политики, никаких конкретных критериев Instagram не приводит.Аналогичные метки есть в Twitter и Facebook. Twitter маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также аккаунты властей постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и так далее. При этом личные аккаунты глав государств метку не получают. В Facebook также заявляли, что будут маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей, но американских СМИ это не касается, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".Российский МИД заявлял, что видит в этих действиях проявление политики двойных стандартов и стремление американских IT-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/mozg-1577940264.html

https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html

https://ria.ru/20200930/twitter-1577999285.html

Василий Кнутт Вы понимаете разницу между финансированием и формированием редакционной политики? 17

Мамин- Сибиряк И разумеется европейские СМИ таких отметок не получили. А, к примеру, британская ВВС, финансируемая государством на 76%, разумеется частная лавочка. 16

20

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, сша, twitter, общество