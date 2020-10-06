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https://ria.ru/20201006/instagram-1578452416.html
Instagram стал маркировать аккаунты СМИ, "подконтрольных государству"
Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:37
2020-10-06T16:19
совет безопасности оон
сша
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем властей, в том числе РИА Новости.В агентстве отметили, что от метки им "ни горячо ни холодно"."Мы не скрываем, что мы госСМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остается открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", — добавили в пресс-службе.По данным СМИ, специальную метку получили также медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, но ее видят только пользователи в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а в России у этих аккаунтов отметки нет. Нет ее и у государственных СМИ западных стран.Чтобы пометить СМИ как "подконтрольное государству", Instagram проводит специальную оценку. Так, по мнению компании, на редакционный контроль со стороны властей могут указывать цели, задачи и функции организации, структуры собственности, руководство редакции, информация о сотрудниках и руководителях отдела новостей, источники финансирования, а также механизмы управления и подотчетности. Кроме того, Instagram утверждает, что учитывает специфические для отдельных стран факторы, в том числе свободу слова. При этом, кроме общих объяснений такой политики, никаких конкретных критериев Instagram не приводит.Аналогичные метки есть в Twitter и Facebook. Twitter маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также аккаунты властей постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и так далее. При этом личные аккаунты глав государств метку не получают. В Facebook также заявляли, что будут маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей, но американских СМИ это не касается, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".Российский МИД заявлял, что видит в этих действиях проявление политики двойных стандартов и стремление американских IT-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/mozg-1577940264.html
https://ria.ru/20200930/facebook-1578012385.html
https://ria.ru/20200930/twitter-1577999285.html
Вы понимаете разницу между финансированием и формированием редакционной политики?
17
И разумеется европейские СМИ таких отметок не получили. А, к примеру, британская ВВС, финансируемая государством на 76%, разумеется частная лавочка.
16
20
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
совет безопасности оон, сша, twitter, общество

Instagram стал маркировать аккаунты СМИ, "подконтрольных государству"

15:37 06.10.2020 (обновлено: 16:19 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Социальная сеть Instagram начала маркировать специальной меткой аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем властей, в том числе РИА Новости.

"Вот такой подарок в свой день рождения сделал нам "Инстаграм": маркировка наших аккаунтов как "государственное издание России", — сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

В агентстве отметили, что от метки им "ни горячо ни холодно".
"Мы не скрываем, что мы госСМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали Twitter и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остается открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы", — добавили в пресс-службе.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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По данным СМИ, специальную метку получили также медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, но ее видят только пользователи в США, а в России у этих аккаунтов отметки нет. Нет ее и у государственных СМИ западных стран.
Чтобы пометить СМИ как "подконтрольное государству", Instagram проводит специальную оценку. Так, по мнению компании, на редакционный контроль со стороны властей могут указывать цели, задачи и функции организации, структуры собственности, руководство редакции, информация о сотрудниках и руководителях отдела новостей, источники финансирования, а также механизмы управления и подотчетности. Кроме того, Instagram утверждает, что учитывает специфические для отдельных стран факторы, в том числе свободу слова. При этом, кроме общих объяснений такой политики, никаких конкретных критериев Instagram не приводит.
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Аналогичные метки есть в Twitter и Facebook. Twitter маркирует страницы СМИ, которые находятся под контролем государства, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и так далее. При этом личные аккаунты глав государств метку не получают. В Facebook также заявляли, что будут маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей, но американских СМИ это не касается, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
Российский МИД заявлял, что видит в этих действиях проявление политики двойных стандартов и стремление американских IT-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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