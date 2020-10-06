https://ria.ru/20201006/instagram-1578277330.html

"Инстаграму" — десять лет. Удивительная история соцсети

Сегодня десять лет исполняется Instagram — приложению, которое изменило жизнь даже тех, кто им не пользуется. Именно благодаря этой соцсети стали популярны... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Сегодня десять лет исполняется Instagram — приложению, которое изменило жизнь даже тех, кто им не пользуется. Именно благодаря этой соцсети стали популярны селфи и фотофильтры, с нее началась одержимость лайками. О том, как "Инстаграм" покорял мир, почему сейчас сложнее стать успешным блогером и что такое тренд на "новую искренность", — в материале РИА Новости. Сто грамм с крекерамиШутки про "инстаграм и сто грамм" недалеки от истины: прототипом соцсети стал проект Burbn, названный в честь бурбона — любимого алкогольного напитка одного из основателей Кевина Систрома. В этом приложении можно было отмечаться в разных барах и кафе с друзьями и публиковать фотографии с посиделок. Однако выяснилось, что пользователи почти игнорировали первую функцию. Систром убрал геолокацию, сделав упор на фото, которые теперь публиковались в три клика. Так появилось новое название: гибрид слов "моментальный" (instant) и "телеграмма" (telegram). "Такую классную штуку делаем, чтобы мгновенно выкладывать фото!" — похвастался Кевин своей девушке. Та зевнула: впервые за несколько месяцев они выбрались в долгожданный отпуск, но и тут этот трудоголик твердил о работе. "Супер, но мне такое неинтересно: я фотографировать не умею. То ли дело Джон", — и показала Систрому кадры их общего друга. Кевин фыркнул: "Да это ж фильтры!" Николь удивленно посмотрела на него: "Тогда почему бы вам их не сделать?" Систром совет оценил, а Николь Шутц позже стала его женой. Фильтры оказались прорывом: именно они превращают обычный закат в открытку, делают произведением искусства привычную чашку латте и позволяют увидеть эстетику в стареньком автомобиле. Идея была не нова — уже существовало похожее приложение Hipstamatic — но Instagram подкупал тем, что фото преображалось одним касанием. Систром, выпускник Стэнфорда, со студенчества увлекался фотографией. На курсах в Италии он открыл для себя камеру Holga: недорогой фотоаппарат, который с 1980-х производят в Гонконге, выдавал небольшие квадратные снимки. Качество оставляло желать лучшего, но обилие эффектов завораживало. И именно эта эстетика, ломография, легла в основу Instagram (правда, на первой иконке, которая была нарисована за 45 минут, а продержалась почти шесть лет, изображен Polaroid). Успех был молниеносным: к девяти часам утра сервер упал. За первые сутки Instagram скачали 25 тысяч человек, за неделю — сто тысяч, к декабрю — миллион. Кевин с другим основателем, Майком Кригером, буквально жили в офисе. "Ели только крекеры, запивая энергетиками", — вспоминают они о тех днях. В начале 2012-го в приложении зарегистрировался президент США Барак Обама, а в апреле Facebook купил новую соцсеть за миллиард долларов. Проект оценивали в 500 миллионов, но Марк Цукерберг выложил вдвое больше. И, по мнению аналитиков, не прогадал: сейчас Instagram стоит около 15 миллиардов. Покупатель пообещал не вмешиваться в дела — однако слова своего не сдержал. Два года назад Кевин Систром и Майк Кригер покинули проект — ушли тихо, но личные аккаунты больше не ведут. По секрету всему свету"С развитием "Инстаграма" вся наша жизнь стала публичной. Даже самый бытовой случай типа похода в ресторан или поездки за город, который раньше мы не замечали, превратился в инфоповод. Каждый из нас теперь — сам себе сериал", — говорит директор рекламного агентства и автор "Канала ленивого SMMщика" в "Телеграме" Саша Чижов. Соцсеть, задумывавшаяся как приложение для близких, стала окном в жизнь знаменитостей. Первой звездой, которая зарегистрировалась в инстаграме, стал рэпер Snoop Dogg. Когда Джастин Бибер завел аккаунт, из-за активности фанаток певца серверы снова чуть не вышли из строя. В 2016-м Систром ездил в Ватикан: помогал настроить аккаунт папе римскому. Сегодня число подписчиков у трех топовых знаменитостей в Instagram превышает население России: у футболиста Криштиану Роналду — почти 240 миллионов, у певицы Арианы Гранде — 203 миллиона, у киноактера Дуэйна Джонсона aka "Скала" — 199 миллионов. Для медийных персон это просто идеальная площадка: здесь можно напрямую, в обход журналистов, общаться с аудиторией, без лишних посредников договариваться с рекламодателями, публикуя платные посты.Сразу два рекорда принадлежат сестрам Ким Кардашьян: портрету Кендалл Дженнер с прической-сердечками (более трех миллионов лайков), а также Кайли Дженнер с новорожденной дочкой (более 18 миллионов лайков). Чтобы опередить последнюю, в "Инстаграме" запустили аккаунт с куриным яйцом, которое одобрили уже почти 55 миллионов человек: это самый популярный снимок соцсети. Лучшая версия себяЖанр селфи своей внезапной популярностью также обязан "Инстаграму". "И даже в 2020-м остается самым поощряемым типом публикации", — говорит SMM-директор и основатель креативного агентства Елизавета Проскурина. Первый автопортрет с телефона в 2011-м году выложила некая Дженнифер Ли из Сан-Франциско. И понеслось: через пару лет Оксфордский словарь объявляет selfie словом года. Многие выкладывают себя по несколько раз в день и пристально следят за реакцией подписчиков. "Раньше встречали по одежке — теперь по профилю в инстаграме. Я часто сравниваю ленту с доской почета, на которую хочется вывесить все лучшее. Поэтому жизнь любого человека в этой соцсети выглядит гораздо лучше, чем в реальности", — поясняет Проскурина. Эта одержимость не прошла мимо разработчиков. В прошлом году Instagram начал скрывать число лайков — эксперимент проводился в некоторых странах, а также выборочно в России, в частности затронул аккаунт Максима Галкина. Крупные блогеры были в ужасе и не понимали, как можно отменить лайки, на которых столько завязано: ведь с их помощью подтверждают аудиторию перед рекламодателями и отслеживают успехи конкурентов.Новая искренностьОдин из самых важных этапов в развитии "Инстаграма", по мнению digital-стратега и контент-маркетолога Анны Пущинской, — появление сторис. "Люди любят подглядывать, а это — как аналог реалити-шоу". Она указывает и другие важные тренды последних лет. Во-первых, "новая искренность": "Вылизанные аккаунты уже не в моде. В бизнесе лучше рассказывать о закулисье компании: сообщайте про успехи рядовых сотрудников, делитесь ежедневными радостями. Больше эмоций и меньше псевдомудрых цитат из пабликов с афоризмами". Также упор лучше делать на видеоформаты: в сторис нет ленты ранжирования, поэтому добраться до подписчиков проще. И, по мнению Пущинской, "хештеги уже года два-три неэффективны, за исключением низкочастотных или уникальных". Дамир Халилов отмечает, что перестали работать такие инструменты, как взаимный фолловинг и конкурсы. "Порог входа сейчас сильно вырос, так что нужно тщательно выбирать нишу. Просто за счет контента, даже хорошего, продвинуться почти невозможно", — предупреждает он. Чижов заключает: пока Instagram растет. "Однако вскоре роль локомотива перейдет более молодым и дерзким проектам, тому же TikTok. Кто знает, может, через лет десять-двадцать "Инстаграм" назовут приблудой для стариков и сравнят с ЖЖ". А пока — улыбаемся и машем.

https://ria.ru/20200610/1572697746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайли дженнер, новости культуры, инстаграм, папа римский, telegram, кимберли кардашян, максим галкин, ватикан, общество