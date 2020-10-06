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В Роспотребнадзоре назвали число привившихся от гриппа россиян
Более 30 миллионов россиян - 21,1% от численности населения страны - уже сделали прививки от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:49
2020-10-06T08:55
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Более 30 миллионов россиян - 21,1% от численности населения страны - уже сделали прививки от гриппа, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Во всех субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет."По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/privivka-1578313661.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре назвали число привившихся от гриппа россиян

08:49 06.10.2020 (обновлено: 08:55 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 30 миллионов россиян - 21,1% от численности населения страны - уже сделали прививки от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 30,9 миллиона человек, что составляет 21,1% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28 субъектах Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии прививки от гриппа на COVID-19
 
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