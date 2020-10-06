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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201006/gripp-1578306095.html
Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?
С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно? В чём особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.
2020-10-06T11:00
2020-10-06T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго»: чем и зачем прививаться от гриппа?
С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно? В чём особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.
Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&amp;utm_medium=ria&amp;utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" коротко и ёмко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.Об этом Настя и Лина говорят с <a href="https://www.instagram.com/dr.elena_orlova/" target="_blank">педиатром</a>, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.Почему дети много болеют и что сделать, чтобы ОРВИ было поменьше, читайте <a href="https://family3.ru/articles/immunomania?utm_source=justclick&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=riaimmuno" target="_blank">здесь</a>.<strong>2:10</strong> Кому и когда можно вакцинироваться?<strong>3:10</strong> Почему это необходимо и кто наиболее уязвим для гриппа?<strong>5:00</strong> Разбираем частую ситуацию: привился от гриппа и заболел<strong>6:20</strong> На что ориентироваться при выборе вакцины?<strong>8:00</strong> Как определить, не подделка ли перед вами?<strong>8:30</strong> Вакцинация от гриппа в пандемию COVID–19<strong>9:55</strong> Что делать, если не успел сделать вакцину в начале сезона?<strong>10:30 </strong>Кому лучше вакцинироваться дважды за сезон?<strong>11:05</strong> Проба манту и прививка от гриппа: что перед чем и когда ставить?<strong>11:45 </strong>Почему может повышаться температура после прививки?<strong>13:30 </strong>Как подготовиться к прививке?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&amp;fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": чем и зачем прививаться от гриппа?

11:00 06.10.2020
 
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: чем и зачем прививаться от гриппа?
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
С какого возраста можно ставить прививку от гриппа? А малышам, беременным и кормящим тоже можно? Это вообще безопасно? В чём особенность и отличие вакцин этого сезона друг от друга? Может ли прививка от гриппа защитить от коронавирусов или, наоборот, не делает ли она иммунитет уязвимым для них ? Разбираемся с точки зрения доказательной медицины.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" коротко и ёмко разобрали ответы на самые волнующие родителей вопросы — о вакцинации от гриппа в нынешнем сезоне.
Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
Почему дети много болеют и что сделать, чтобы ОРВИ было поменьше, читайте здесь.
2:10 Кому и когда можно вакцинироваться?
3:10 Почему это необходимо и кто наиболее уязвим для гриппа?
5:00 Разбираем частую ситуацию: привился от гриппа и заболел
6:20 На что ориентироваться при выборе вакцины?
8:00 Как определить, не подделка ли перед вами?
8:30 Вакцинация от гриппа в пандемию COVID–19
9:55 Что делать, если не успел сделать вакцину в начале сезона?
10:30 Кому лучше вакцинироваться дважды за сезон?
11:05 Проба манту и прививка от гриппа: что перед чем и когда ставить?
11:45 Почему может повышаться температура после прививки?
13:30 Как подготовиться к прививке?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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