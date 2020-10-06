https://ria.ru/20201006/granty-1578522020.html

Шесть тюменских народных коллективов выиграли гранты облправительства

Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области получили по итогам конкурса в 2020 году гранты регионального правительства, позволившие им... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:05

2020-10-06T21:05

2020-10-06T21:05

тюменская область

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. </strong>Шесть любительских творческих коллективов <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> получили по итогам конкурса в 2020 году гранты регионального правительства, позволившие им приобрести новое оборудование и сценические костюмы, сообщает областное управление культуры."Гранты в форме субсидий в целях поддержки любительских творческих коллективов выделены в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Грантовая поддержка любительских творческих коллективов — новое для Тюменской области направление. В 2020 году каждый из шести победителей конкурса получил 300 тысяч рублей", говорится в сообщении.В числе получателей грантов - Народный любительский театральный коллектив "Альянс" (Абатский район), образцовый любительский коллектив "Ансамбль танца "Фиеста"" (Викуловский район), ансамбль русской песни "Россияночка" (<a href="http://ria.ru/location_Ishimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимский район</a>) , фольклорный ансамбль "Тамаша" из <a href="http://ria.ru/location_JAlutorovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ялуторовского района</a>.В следующем году творческие коллективы Тюменской области смогут вновь поборотся за гранты регионального правительства. Принять участие в конкурсе смогут победители II регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, итоги которого подведут 4 ноября. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн, прием заявок продлится до 20 октября.

https://ria.ru/20200824/grant-1576238094.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область