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В Москве при необходимости откроют еще два госпиталя для больных COVID-19
Власти Москвы открыли два временных госпиталя для заболевших коронавирусом, при необходимости откроют еще два: в ТЦ "Москва" и на ВДНХ, заявила заммэра столицы... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:54
2020-10-06T21:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> открыли два временных госпиталя для заболевших коронавирусом, при необходимости откроют еще два: в ТЦ "Москва" и на ВДНХ, заявила заммэра столицы <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда для борьбы с коронавирусом, в результате было остановлено оказание плановой медицинской помощи больным.Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать еще госпитали на базе временных конструкций.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве при необходимости откроют еще два госпиталя для больных COVID-19

21:54 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти Москвы открыли два временных госпиталя для заболевших коронавирусом, при необходимости откроют еще два: в ТЦ "Москва" и на ВДНХ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, весной пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда для борьбы с коронавирусом, в результате было остановлено оказание плановой медицинской помощи больным.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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"Мы открываем две больницы. Это в Крылатском и в Сокольниках. У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервирования этого госпиталя. И центр на ВДНХ", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также отметила, что сейчас власти пытаются сформировать еще госпитали на базе временных конструкций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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