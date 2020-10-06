https://ria.ru/20201006/gospital-1578507862.html

Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19

Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:23

2020-10-06T19:23

2020-10-06T19:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

"сокольники"

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Временный госпиталь в Сокольниках в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе "Сокольники" закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева, которая за время пандемии накопила значительный опыт борьбы с коронавирусом."Очень важно, хочу обратить внимание всех: эпидобстановка очень непростая. Мы это видим по нашим пациентам. Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя", - добавил главврач.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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