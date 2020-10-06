Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.
"Вчера открылся наш временный госпиталь в Сокольниках, первых пациентов долго ждать не пришлось. Уже сегодня к нам приехали первые скорые с больными. В настоящий момент работают уже все службы госпиталя, хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях", - рассказал Митичкин.
Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе "Сокольники" закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева, которая за время пандемии накопила значительный опыт борьбы с коронавирусом.
"Очень важно, хочу обратить внимание всех: эпидобстановка очень непростая. Мы это видим по нашим пациентам. Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя", - добавил главврач.
Сегодня в парке «Сокольники» был открыт временный госпиталь больницы имени Ф.И. Иноземцева🏥— Мosgorzdrav (@dzdmos) October 5, 2020
Здесь созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи больным с COVID-19!
Подробнее об особенностях госпиталя в «Сокольниках» рассказал главный врач Александр Митичкин✔️ pic.twitter.com/vMrXJcHB2s
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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