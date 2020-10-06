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Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19
Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:23
2020-10-06T19:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
"сокольники"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Временный госпиталь в Сокольниках в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе "Сокольники" закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева, которая за время пандемии накопила значительный опыт борьбы с коронавирусом."Очень важно, хочу обратить внимание всех: эпидобстановка очень непростая. Мы это видим по нашим пациентам. Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя", - добавил главврач.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, "сокольники", здоровье - общество, москва, общество

Госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19

19:23 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.

"Вчера открылся наш временный госпиталь в Сокольниках, первых пациентов долго ждать не пришлось. Уже сегодня к нам приехали первые скорые с больными. В настоящий момент работают уже все службы госпиталя, хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях", - рассказал Митичкин.

Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе "Сокольники" закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева, которая за время пандемии накопила значительный опыт борьбы с коронавирусом.
"Очень важно, хочу обратить внимание всех: эпидобстановка очень непростая. Мы это видим по нашим пациентам. Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя", - добавил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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