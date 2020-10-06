https://ria.ru/20201006/gorban-1578456923.html
Актриса сериала "Кухня" поразила подписчиков фото в купальнике
Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото, которое вызвало бурю эмоций среди подписчиков.Звезда сериала "Кухня" предстала... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:55
2020-10-06T15:55
2020-10-06T15:55
шоубиз
мария горбань
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Актриса <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CF9MBAFJ-yi/" target="_blank">Instagram</a> пикантное фото, которое вызвало бурю эмоций среди подписчиков.<br>Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре лежащей в плетеном шатре на территории отеля в городе Ялта. Для отдыха звезда выбрала закрытый белый купальник с глубоким декольте и летнюю шляпку с лентой. Образ девушка дополнила очками с оправой в форме ромбов.- Когда фильтры не нужны, и мама хороший фотограф, - написала знаменитость под фотографией в социальной сети.Фолловеры актрисы не смогли пройти мимо откровенного снимка и оставили под ним множество комплиментов:- Идеальная фигура!<br>- Шикарные ноги, Маша!<br>- Вас даже с закрытым объективом сфотографируй, все равно получится шедевр.<br>- Обожаю! Самая стильная девушка! И, конечно, красивая очень.<br>- Когда такая шикарная внешность, способности фотографа не важны. Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.
https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577791233.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария горбань
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости
. Актриса Мария Горбань
опубликовала на своей странице в Instagram
пикантное фото, которое вызвало бурю эмоций среди подписчиков.
Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре лежащей в плетеном шатре на территории отеля в городе Ялта. Для отдыха звезда выбрала закрытый белый купальник с глубоким декольте и летнюю шляпку с лентой. Образ девушка дополнила очками с оправой в форме ромбов.
- Когда фильтры не нужны, и мама хороший фотограф, - написала знаменитость под фотографией в социальной сети.
Фолловеры актрисы не смогли пройти мимо откровенного снимка и оставили под ним множество комплиментов:
- Идеальная фигура!
- Шикарные ноги, Маша!
- Вас даже с закрытым объективом сфотографируй, все равно получится шедевр.
- Обожаю! Самая стильная девушка! И, конечно, красивая очень.
- Когда такая шикарная внешность, способности фотографа не важны.
Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.