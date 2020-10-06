Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/gorbachev-1578332178.html
Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал в Telegram установленный в Германии памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и назвал его "просто бездарным". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:01
2020-10-06T01:01
россия
саксония-анхальт
алексей пушков
михаил горбачев
германия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Пушков словесно разнес установку памятника Горбачеву в Германии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:182:2993:1866_1400x0_80_0_0_a8ee4883c7f78d99d7565949cf624fdf.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> резко раскритиковал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1305" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> установленный в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> памятник экс-президенту СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a> и назвал его "просто бездарным".На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a>, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.Сенатор считает, что у автора монумента получился "какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках".Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек"."Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — отметил сенатор.
https://ria.ru/20201003/kritika-1578160427.html
9
россия
саксония-анхальт
германия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_ef77f4ec14947e0ed31268b0caa6733d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, саксония-анхальт, алексей пушков, михаил горбачев, германия, ссср, в мире

Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии

01:01 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал в Telegram установленный в Германии памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и назвал его "просто бездарным".
На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.
Сенатор считает, что у автора монумента получился "какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках".

"Отвлекаясь от оценки самого факта появления нового памятника Горбачеву в Германии, для которой советский генсек сделал неизмеримо больше, чем для собственной страны, надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура", — заявил Пушков.

Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек".
"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — отметил сенатор.
Министры иностранных дел шести государств - СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, а также Президент СССР М.С.Горбачев после подписания Договора об объединении ГДР и ФРГ. 1990 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 19:33
Пушков жестко раскритиковал политику Горбачева
 
Обсудить9
РоссияСаксония-АнхальтАлексей ПушковМихаил ГорбачевГерманияСССРВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
Лента новостейМолния