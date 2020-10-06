https://ria.ru/20201006/gorbachev-1578332178.html
Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал в Telegram установленный в Германии памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и назвал его "просто бездарным". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:01
2020-10-06T01:01
2020-10-06T01:01
россия
саксония-анхальт
алексей пушков
михаил горбачев
германия
ссср
в мире
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Пушков словесно разнес установку памятника Горбачеву в Германии
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> резко раскритиковал в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1305" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> установленный в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> памятник экс-президенту СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a> и назвал его "просто бездарным".На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_Saxony_Anhalt/" target="_blank" data-auto="true">Саксония-Анхальт</a>, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.Сенатор считает, что у автора монумента получился "какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках".Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек"."Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — отметил сенатор.
https://ria.ru/20201003/kritika-1578160427.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, саксония-анхальт, алексей пушков, михаил горбачев, германия, ссср, в мире