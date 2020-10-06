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https://ria.ru/20201006/goblin-1578451989.html
Гоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 октября, в 13.00 мск... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:36
2020-10-06T15:39
дмитрий пучков ("гоблин")
sputnik
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать успешным YouTube-контент".На мастер-классе публицист, переводчик зарубежных картин и видеоигр, разработчик и создатель компьютерных игр, а также обладатель золотой кнопки <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-puchkov-goblin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Пучков</a> (Гоблин) ответит на самые актуальные вопросы по запуску и продвижению YouTube-каналов и поделится своим успешным опытом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">по ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> до <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, от <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> до <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">в Facebook</a>.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> до Кишинёва и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
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дмитрий пучков ("гоблин"), sputnik

Гоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

15:36 06.10.2020 (обновлено: 15:39 06.10.2020)
 
© Фото : Данила СудомоинДмитрий Пучков (Гоблин)
Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Данила Судомоин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 9 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать успешным YouTube-контент".
На мастер-классе публицист, переводчик зарубежных картин и видеоигр, разработчик и создатель компьютерных игр, а также обладатель золотой кнопки YouTube Дмитрий Пучков (Гоблин) ответит на самые актуальные вопросы по запуску и продвижению YouTube-каналов и поделится своим успешным опытом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
© Фото : Денис КорниловДмитрий Пучков (Гоблин)
Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Денис Корнилов
Дмитрий Пучков (Гоблин)
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Руководитель РИА Новости Недвижимость Ольга Набатникова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:12
На SputnikPro научат писать о городских проблемах и получать трафик
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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Дмитрий Пучков ("Гоблин")Sputnik
 
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