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https://ria.ru/20201006/glow-1578419770.html
Netflix закрыл сериал "Блеск" из-за коронавируса
СМИ узнали, стриминговая платформа Netflix закрыла комедийно-драматический сериал о женской борьбе "Блеск". Это значит, что зрители не увидят четвертый сезон,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:42
2020-10-06T15:42
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
netflix
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> СМИ узнали, стриминговая платформа Netflix закрыла комедийно-драматический сериал о женской борьбе "Блеск". Это значит, что зрители не увидят четвертый сезон, который должен был стать последним, <a href="https://deadline.com/2020/10/glow-canceled-netflix-wont-proceed-no-season-4-final-season-renewal-reversal-covid-19-creators-liz-flahive-and-carly-mensch-react-to-cancellation-1234591535/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В Deadline уточняют, что такое решение руководство сервиса приняло несмотря на то, что в феврале шоураннеры успели снять первую серию нового сезону и приступить к работе над второй. В сериале "Блеск", премьера которого состоялась на Netflix в 2017-м году, действие разворачивается в 1980-х годах вокруг безработной актрисы из Лос-Анджелеса Рут Уайлдер (Элисон Бри). Внезапно она получает шанс стать звездой, когда ее приглашают на прослушивание в шоу о женском реслинге.Проект высоко оценили зрители и критики. Так, на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 92 процента "свежести", а на IMDb ему поставили 8 баллов из 10. "Блеск" также был номинирован на 15 премий "Эмми" и забрал три статуэтки.
https://ria.ru/20200710/1574099638.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, лос-анджелес

Netflix закрыл сериал "Блеск" из-за коронавируса

15:42 06.10.2020
 
© NetFlix (2017) Кадр из сериала "Блеск"
Кадр из сериала Блеск - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© NetFlix (2017)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. СМИ узнали, стриминговая платформа Netflix закрыла комедийно-драматический сериал о женской борьбе "Блеск". Это значит, что зрители не увидят четвертый сезон, который должен был стать последним, сообщает Deadline.

"Мы приняли непростое решение не снимать четвертый сезон "Блеска" из-за COVID-19, поскольку создавать это шоу с таким большим актерским составом оказалось особенно сложной задачей", – прокомментировал представитель Netflix.

В Deadline уточняют, что такое решение руководство сервиса приняло несмотря на то, что в феврале шоураннеры успели снять первую серию нового сезону и приступить к работе над второй.

"Netflix заморозил съемки заключительного сезона "Блеска". Жалко, ведь нам была предоставлена ​​творческая свобода: создать сложную комедию о женщинах и реслинге. Теперь этого проекта не будет. В мире сейчас, конечно, происходит столько неприятный вещей, которые намного важнее сериала. Но все равно грустно, что мы больше не увидим этих 15 героинь вместе в кадре", – заявили создатели сериала Лиз Флэхайв и Карли Менш.

В сериале "Блеск", премьера которого состоялась на Netflix в 2017-м году, действие разворачивается в 1980-х годах вокруг безработной актрисы из Лос-Анджелеса Рут Уайлдер (Элисон Бри). Внезапно она получает шанс стать звездой, когда ее приглашают на прослушивание в шоу о женском реслинге.
Проект высоко оценили зрители и критики. Так, на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 92 процента "свежести", а на IMDb ему поставили 8 баллов из 10. "Блеск" также был номинирован на 15 премий "Эмми" и забрал три статуэтки.
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