https://ria.ru/20201006/glow-1578419770.html

Netflix закрыл сериал "Блеск" из-за коронавируса

СМИ узнали, стриминговая платформа Netflix закрыла комедийно-драматический сериал о женской борьбе "Блеск". Это значит, что зрители не увидят четвертый сезон,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:42

2020-10-06T15:42

2020-10-06T15:42

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лос-анджелес

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> СМИ узнали, стриминговая платформа Netflix закрыла комедийно-драматический сериал о женской борьбе "Блеск". Это значит, что зрители не увидят четвертый сезон, который должен был стать последним, <a href="https://deadline.com/2020/10/glow-canceled-netflix-wont-proceed-no-season-4-final-season-renewal-reversal-covid-19-creators-liz-flahive-and-carly-mensch-react-to-cancellation-1234591535/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. В Deadline уточняют, что такое решение руководство сервиса приняло несмотря на то, что в феврале шоураннеры успели снять первую серию нового сезону и приступить к работе над второй. В сериале "Блеск", премьера которого состоялась на Netflix в 2017-м году, действие разворачивается в 1980-х годах вокруг безработной актрисы из Лос-Анджелеса Рут Уайлдер (Элисон Бри). Внезапно она получает шанс стать звездой, когда ее приглашают на прослушивание в шоу о женском реслинге.Проект высоко оценили зрители и критики. Так, на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 92 процента "свежести", а на IMDb ему поставили 8 баллов из 10. "Блеск" также был номинирован на 15 премий "Эмми" и забрал три статуэтки.

https://ria.ru/20200710/1574099638.html

лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, лос-анджелес