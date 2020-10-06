https://ria.ru/20201006/gim-1578260416.html

Государственный исторический музей приобрел портрет Александра III

Коллекция Государственного исторического музея пополнилась портретом великого князя Александра Александровича работы художника Ивана Извекова, увидеть который... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:12

2020-10-06T04:12

2020-10-06T04:50

культура

новости культуры

выставки

музеи

александр iii

исторический музей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578256806_0:579:2048:1731_1400x0_80_0_0_34b87c9e0af956224ea1aa1169bf0e67.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коллекция Государственного исторического музея пополнилась портретом великого князя Александра Александровича работы художника Ивана Извекова, увидеть который можно будет на выставке "Александр III. Миротворец" с 14 октября, сообщает в понедельник пресс-служба музея."Портрет великого князя Александра Александровича, пополнивший собрание живописи Исторического музея... заново открывает публике имя забытого русского художника и являет редкое иконографическое изображение наследника престола", - говорится в сообщении.Цесаревич изображен в генеральском мундире со знаками отличия генерал-адъютанта. Звания генерала от инфантерии и генерала от кавалерии наследник получил 30 августа 1874 года. Портрет наследника создан на основе фотографии, выполненной в мастерской "Вейзенберг и К". Использование фотографии как оригинала для изображения венценосных и высокопоставленных особ широко применялось в художественной практике второй половины XIX века."Портрет – уникальная подписная работа Извекова – единственная известная его работа. О художнике сохранилось мало сведений. В документах архива Академии художеств он упоминается как отставной унтер-офицер и живописец-самоучка, рекомендованный Новгородским губернатором Э.В. Лерхе в 1867 году в Академию для усовершенствования. Известно также, что Извеков был автором большого парадного портрета императора Александра II, украшавшего архив Министерства иностранных дел в Москве", - рассказали в музее.Портрет можно будет увидеть на выставке "Александр III. Миротворец", которая будет открыта 14 октября 2020 года по 28 февраля 2021. Как сообщается на сайте музея, одной из центральных тем выставки станет государственная деятельность Александра III. Демонстрируемые впервые архивные документы отразят сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20200803/1575126525.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, александр iii, исторический музей