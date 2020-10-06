Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201006/gim-1578260416.html
Государственный исторический музей приобрел портрет Александра III
Коллекция Государственного исторического музея пополнилась портретом великого князя Александра Александровича работы художника Ивана Извекова, увидеть который... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:12
2020-10-06T04:50
культура
новости культуры
выставки
музеи
александр iii
исторический музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578256806_0:579:2048:1731_1400x0_80_0_0_34b87c9e0af956224ea1aa1169bf0e67.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коллекция Государственного исторического музея пополнилась портретом великого князя Александра Александровича работы художника Ивана Извекова, увидеть который можно будет на выставке "Александр III. Миротворец" с 14 октября, сообщает в понедельник пресс-служба музея."Портрет великого князя Александра Александровича, пополнивший собрание живописи Исторического музея... заново открывает публике имя забытого русского художника и являет редкое иконографическое изображение наследника престола", - говорится в сообщении.Цесаревич изображен в генеральском мундире со знаками отличия генерал-адъютанта. Звания генерала от инфантерии и генерала от кавалерии наследник получил 30 августа 1874 года. Портрет наследника создан на основе фотографии, выполненной в мастерской "Вейзенберг и К". Использование фотографии как оригинала для изображения венценосных и высокопоставленных особ широко применялось в художественной практике второй половины XIX века."Портрет – уникальная подписная работа Извекова – единственная известная его работа. О художнике сохранилось мало сведений. В документах архива Академии художеств он упоминается как отставной унтер-офицер и живописец-самоучка, рекомендованный Новгородским губернатором Э.В. Лерхе в 1867 году в Академию для усовершенствования. Известно также, что Извеков был автором большого парадного портрета императора Александра II, украшавшего архив Министерства иностранных дел в Москве", - рассказали в музее.Портрет можно будет увидеть на выставке "Александр III. Миротворец", которая будет открыта 14 октября 2020 года по 28 февраля 2021. Как сообщается на сайте музея, одной из центральных тем выставки станет государственная деятельность Александра III. Демонстрируемые впервые архивные документы отразят сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20200803/1575126525.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578256806_0:587:2048:2123_1400x0_80_0_0_ea4d8a29c4f587e6268ab89d4e257e4d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, александр iii, исторический музей

Государственный исторический музей приобрел портрет Александра III

04:12 06.10.2020 (обновлено: 04:50 06.10.2020)
 
© Пресс-служба Исторического музеяПортрет великого князя Александра Александровича работы Ивана Извекова
Портрет великого князя Александра Александровича работы Ивана Извекова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Пресс-служба Исторического музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Коллекция Государственного исторического музея пополнилась портретом великого князя Александра Александровича работы художника Ивана Извекова, увидеть который можно будет на выставке "Александр III. Миротворец" с 14 октября, сообщает в понедельник пресс-служба музея.
"Портрет великого князя Александра Александровича, пополнивший собрание живописи Исторического музея... заново открывает публике имя забытого русского художника и являет редкое иконографическое изображение наследника престола", - говорится в сообщении.
Цесаревич изображен в генеральском мундире со знаками отличия генерал-адъютанта. Звания генерала от инфантерии и генерала от кавалерии наследник получил 30 августа 1874 года. Портрет наследника создан на основе фотографии, выполненной в мастерской "Вейзенберг и К". Использование фотографии как оригинала для изображения венценосных и высокопоставленных особ широко применялось в художественной практике второй половины XIX века.
"Портрет – уникальная подписная работа Извекова – единственная известная его работа. О художнике сохранилось мало сведений. В документах архива Академии художеств он упоминается как отставной унтер-офицер и живописец-самоучка, рекомендованный Новгородским губернатором Э.В. Лерхе в 1867 году в Академию для усовершенствования. Известно также, что Извеков был автором большого парадного портрета императора Александра II, украшавшего архив Министерства иностранных дел в Москве", - рассказали в музее.
Портрет можно будет увидеть на выставке "Александр III. Миротворец", которая будет открыта 14 октября 2020 года по 28 февраля 2021. Как сообщается на сайте музея, одной из центральных тем выставки станет государственная деятельность Александра III. Демонстрируемые впервые архивные документы отразят сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке.
Выставка Рокотова в ГИМ - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 08:09Культура
"Не льстец, а психолог": выставка Федора Рокотова в Историческом музее
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиАлександр IIIИсторический музей
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Лента новостейМолния