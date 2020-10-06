https://ria.ru/20201006/georadar-1578211353.html

Старые кости мамонтов ищут новым методом

Якутские ученые отправились в приграничную зону России, чтобы опробовать новый метод поиска останков мамонтов. Специальный георадар может найти кости на глубине РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T11:42

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хорошие новости

открытия - риа наука

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Якутские ученые отправились в приграничную зону России, чтобы опробовать новый метод поиска останков мамонтов. Специальный георадар может найти кости на глубине до 30 метров под водой и до десяти метров в донных отложениях, но метод еще нуждается в доработке, рассказал ведущий научный сотрудник Якутского научного центра СО РАН Иван Христофоров.Экспедиция прошла еще в конце августа, но ученые не намерены делать громких заявлений, пока не смогут все обосновать, поэтому информация о новом методе появилась недавно. Первый этап исследования прошел на разрезе обнажения Дуванный Яр на правом берегу реки Колыма. Здесь из-за естественного оттаивания вечной мерзлоты проявляются части мамонтовой фауны. Потом группа отправилась на участок Халерчинской тундры, где прошли гидрорадиолокационные исследования треугольных озер.Прибор прощупывает почву или слой воды или льда и по изменению электрических свойств среды находит объекты. На суше георадар проникает на глубину до 30 метров в зависимости от свойств изучаемой среды, но во льду, где затухание минимально, может пронизать и более 300 метров. Сложнее приходится, когда ученые работают в богатой органикой едоме, то есть в мерзлых породах, состоящих из лесса (частиц кварца и полевого шпата) и льда, но обычно останки мамонтов находятся у рек или на дне водоемов, говорит Христофоров.Он уточняет, что после натурного моделирования в августе нужно провести математическое моделирование, то есть определить спектр частот, чтобы понимать, где лежит кость, бивень, а где кусок дерева. "Нужно разработать процедуру обработки сигналов для идентификации объектов", — объяснил ученый.Иван Христофоров возглавил одно из трех направлений лаборатории технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН", которая была образована в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука". Она занимается разработкой геофизических технологий по поиску ископаемых объектов палеонтологии, в том числе костей и бивней мамонтов (в привязке к лаборатории это называется "мамонтовая фауна").На сегодняшний день останки мамонтов не считаются полезными ископаемыми, а значит, искать их могут не только ученые. По словам Христофорова, лабораторию создали еще и для того, чтобы к принятию нормативно-правовых документов о признании бивней мамонтов полезными ископаемыми уже существовали эффективные геофизические способы для разведки и обнаружения объектов, то есть у ее сотрудников, помимо научной, есть и прикладная задача.

https://ria.ru/20200912/medved-1577129836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, открытия - риа наука, российская академия наук