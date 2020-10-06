https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html

"Газпром" планирует завершить "Северный поток — 2" в скорейшие сроки

"Газпром" намерен завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в скорейшие разумно возможные сроки, следует из материалов компании. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:45

2020-10-06T16:45

2020-10-06T18:47

россия

северный поток — 2

газпром

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" намерен завершить строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в скорейшие разумно возможные сроки, следует из материалов компании."Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток 2", который... мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок", - говорится в материалах."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.На прошлой неделе Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе страны. Однако датский участок газопровода пока не достроен.

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

https://ria.ru/20200710/1574131183.html

super.senya1010 Если бы кто-то так Сталину ответил на вопрос о сроках выполнения поставленной задачи... Наверно это бы был последний ответ в жизни. 32

Make Yellowstone Great Again Раньше говорили "как только, так сразу", а теперь "в скорейшие разумно возможные сроки". 28

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, газпром, германия, в мире