Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/gazprom-1578468484.html
"Газпром" планирует завершить "Северный поток — 2" в скорейшие сроки
"Газпром" намерен завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в скорейшие разумно возможные сроки, следует из материалов компании. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:45
2020-10-06T18:47
россия
северный поток — 2
газпром
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577820212_0:0:3334:1876_1400x0_80_0_0_7394ac0f3d2acbe3561bf0570748ae04.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" намерен завершить строительство газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в скорейшие разумно возможные сроки, следует из материалов компании."Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток 2", который... мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок", - говорится в материалах."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.На прошлой неделе Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе страны. Однако датский участок газопровода пока не достроен.
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
https://ria.ru/20200710/1574131183.html
Если бы кто-то так Сталину ответил на вопрос о сроках выполнения поставленной задачи... Наверно это бы был последний ответ в жизни.
32
Раньше говорили "как только, так сразу", а теперь "в скорейшие разумно возможные сроки".
28
12
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577820212_603:0:3334:2048_1400x0_80_0_0_fb99f3f07cff555fc7246ca5be7543ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, газпром, германия, в мире

"Газпром" планирует завершить "Северный поток — 2" в скорейшие сроки

16:45 06.10.2020 (обновлено: 18:47 06.10.2020)
 
© REUTERS / Maxim ShemetovЛоготип проекта "Северный поток - 2" на одной из труб
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" намерен завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в скорейшие разумно возможные сроки, следует из материалов компании.
"Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток 2", который... мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок", - говорится в материалах.
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
На прошлой неделе Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе страны. Однако датский участок газопровода пока не достроен.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 08:00
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
 
Обсудить12
РоссияСеверный поток — 2ГазпромГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
Лента новостейМолния