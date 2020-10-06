https://ria.ru/20201006/forum-1578467028.html

На Forum.Digital Smart City обсудят стандарты для рынка "умных городов"

Пресс-служба ФРЦЭ сообщает, что 23 октября 2020 года на Forum.Digital Smart City (16+) спикеры обсудят стандарты для рынка "умных городов", возможности... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:53

2020-10-06T16:53

2020-10-06T17:34

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 6 окт - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики</strong>. Пресс-служба ФРЦЭ сообщает, что 23 октября 2020 года на Forum.Digital Smart City (16+) спикеры обсудят стандарты для рынка "умных городов", возможности регионального тиражирования решений "умного города", финансирование проектов, опыт обеспечения непрерывности городских служб и сервисов во время пандемии COVID-19, кейсы внедрения технологий IoT в городской среде, выстраивание единой городской структуры сетей связи, электронных карт жителя и гостя города. И все это будет проходить в разных форматах: питч-сессии, панельных дискуссий и пленарного заседания Форума. Forum.Digital Smart City даст возможность лидерам отрасли представить свои решения по инновациям, а стартап-проектам получить возможность найти инвесторов и встретить возможных партнеров. Цифровой Форум Forum.Digital Smart City выступит площадкой для встречи представителей государственных организаций, а также крупных отраслевых и цифровых компаний. Мероприятие будет проходить в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" при поддержке ТПП РФ совместно с телеканалом и радио MediaMetrics. Генеральными информационными партнерами события выступают РИА Новости, ТАСС и РБК Pro. А для тех, кто не сможет прийти на мероприятие и получить качественный нетворкинг в зоне кофе-брейка, будет доступен онлайн-формат.В России существует проблема так называемого "неравенства", когда жители мегаполиса активно используют интернет и технологии, в то время как в большинстве маленьких городов люди далеки от цифровизации. Это указывает на тот факт, что цифровизация важна для решения социальных и экономических проблем. Более того, время урбанизации показало, что цифровые технологии привлекают людей комфортом и возможностью участия в жизни города. Максим Черешнев — член Совета Фонда развития цифровой экономики отметил: "Жители России достойны жить в максимально хороших условиях, для этого необходимо соблюдать баланс между комфортной жизнью и безопасностью. Мы все хотим жить на благоустроенной территории с хорошей экологией и понимать, что интернет доступен для всех". Какие мы имеем перспективы будущего для создания комфортной жизни в любом городе? Водителей такси в 2027 году уже не будет, перевозка значительно подешевеет, в 2029 году искусственный интеллект сравняется с человеческим, а в 2030 году появятся полный автопилот и летающее такси. Правительство уже подписало постановление № 1415, по которому беспилотные машины со страхующим водителем за рулем могут тестироваться на всех дорогах общего пользования на территории Москвы и Республики Татарстан. Кроме того, представители компании "Яндекс.Авто" поделились планами по внедрению летающих машин: уже через 10 лет мы будем ездить на беспилотниках, заботясь о личном пространстве."Ведомости" сообщили, что "Росатом" планирует создать квантовые компьютеры, это даст очередной мощный толчок к цифровизации страны, чтобы Россия выбилась в лидеры развития технологий. Данная инновация необходима для кибербезопасности, искусственного интеллекта и моделирования новых материалов. На Forum.Digital Smart City в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут рассмотрены: городское направление, "умное ЖКХ", инновации для городской среды, "умный городской транспорт", интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктуры сетей связи, туризм и сервис. Герман Клименко — сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, глава Совета Фонда развития цифровой экономики подчеркнул: "В России достаточно большое количество людей не пользуются интернетом. Представителям индустрии необходимо уметь договариваться, чтобы идти в одном направлении в вопросах цифровизации ЖКХ и городов". Для посещения Форума в оффлайн предусмотрено 150 мест, успейте подать заявку и сделать ваш город умнее. Подать заявку на участие в Форуме можно <a href="https://forum.digital/smartcity" target="_blank">на сайте</a>.<a href="https://forum.digital/agro#contacts" target="_blank">Контакты</a> для аккредитации СМИ: +7(977)-869-87-38, Анна Плотникова. Мероприятие пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград", по адресу г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 63, с 11:00 — до 18:30.Фонд развития цифровой экономики — главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации бизнеса, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмена кейсов их интеграции. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы