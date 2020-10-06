https://ria.ru/20201006/facebook-1578474682.html

Facebook раскритиковал фильм "Социальная дилемма" об опасностях соцсетей

Facebook прокомментировал недавний документальный фильм Netflix об опасностях соцсетей. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:25

2020-10-06T18:25

2020-10-06T18:25

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кино и сериалы

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netflix

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. Facebook <a href="https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/10/What-The-Social-Dilemma-Gets-Wrong.pdf" target="_blank">прокомментировал</a> недавний документальный фильм Netflix об опасностях соцсетей.Лента Джеффа Орловски, в которой технические специалисты рассказывают о темной стороне социальных сетей, вызвала активную дискуссию онлайн. Facebook отозвался о ленте критически: "Да, конечно, о влиянии сетей на нашу жизнь нужно говорить, но "Социальная дилемма" похоронила суть в погоне за сенсацией". "Вместо того чтобы подробно рассказать о технологии, он дает искаженное представление о том, как функционируют соцсети и создает из них козла отпущения, виновного в целом комплексе проблем современного общества. Создатели не представили точку зрения тех, кто работает в этих компаниях, не дали противоположное мнение, и не объяснили, что над многими из поднятых в фильме вопросов уже идет работа. Вместо всего этого приводятся комментарии тех, кто не знает ситуацию изнутри", — говорится в блоге компании. Facebook выделил семь тем, которые были неверно освящены в фильме, а именно: привыкание к соцсетям, идея о том, что пользователей приравнивают к продуктам, применение алгоритмов, защита личных данных, распространение контента, который потенциально может расколоть аудиторию на два лагеря, вмешательство в политические выборы и сообщение ложной информации.

https://ria.ru/20200914/seti-1577058891.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix