https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578458472.html

Киргизия экономически серьезно зависит от России, считает эксперт

Будущие отношения России и Киргизии будут зависеть от того, кто будет стоять у власти в республике, однако страна экономически очень зависима от РФ,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:04

2020-10-06T16:04

2020-10-06T16:04

протесты в бишкеке

георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)

евразийский экономический союз

рэу имени г. в. плеханова

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Будущие отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> будут зависеть от того, кто будет стоять у власти в республике, однако страна экономически очень зависима от РФ, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> имени <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Plekhanov_Rossijjskijj_politicheskijj_dejatel_filosof_teoretik_marksizma/" target="_blank" data-auto="true">Плеханова</a> Игорь Хмелев.Эксперт объяснил, что треть внешней торговли Киргизии приходится на страны <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, из которых на Россию - более 60%, кроме того республика зависит от финансовой помощи России, периодически обращаясь за деньгами."А вот для России экономика Киргизии по сути никакого значения не имеет. Достаточно сказать, что доля Киргизии в товарообороте России составляет около 0,3%. Через Киргизию не проходят никакие российские транзитные газо- и нефтепроводы, важные железнодорожные или автомобильные дороги", - отметил экономист.Киргизия, по его словам, богата некоторыми рудами цветных металлов, золотом, редкоземельными металлами. "Но их разработка требует больших инвестиций и благоприятного инвестиционного климата. А непредсказуемые смены власти и конфликты создают для потенциальных инвесторов в Киргизии большие политические риски", - подытожил Хмелев.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/vybory-1578449888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/mid-1578452132.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578381630.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма), евразийский экономический союз, рэу имени г. в. плеханова, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире