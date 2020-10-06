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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578458472.html
Киргизия экономически серьезно зависит от России, считает эксперт
Будущие отношения России и Киргизии будут зависеть от того, кто будет стоять у власти в республике, однако страна экономически очень зависима от РФ,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:04
2020-10-06T16:04
протесты в бишкеке
георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)
евразийский экономический союз
рэу имени г. в. плеханова
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Будущие отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> будут зависеть от того, кто будет стоять у власти в республике, однако страна экономически очень зависима от РФ, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> имени <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Plekhanov_Rossijjskijj_politicheskijj_dejatel_filosof_teoretik_marksizma/" target="_blank" data-auto="true">Плеханова</a> Игорь Хмелев.Эксперт объяснил, что треть внешней торговли Киргизии приходится на страны <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, из которых на Россию - более 60%, кроме того республика зависит от финансовой помощи России, периодически обращаясь за деньгами."А вот для России экономика Киргизии по сути никакого значения не имеет. Достаточно сказать, что доля Киргизии в товарообороте России составляет около 0,3%. Через Киргизию не проходят никакие российские транзитные газо- и нефтепроводы, важные железнодорожные или автомобильные дороги", - отметил экономист.Киргизия, по его словам, богата некоторыми рудами цветных металлов, золотом, редкоземельными металлами. "Но их разработка требует больших инвестиций и благоприятного инвестиционного климата. А непредсказуемые смены власти и конфликты создают для потенциальных инвесторов в Киргизии большие политические риски", - подытожил Хмелев.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.
https://ria.ru/20201006/vybory-1578449888.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/mid-1578452132.html
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578381630.html
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георгий плеханов (российский политический деятель, философ, теоретик марксизма), евразийский экономический союз, рэу имени г. в. плеханова, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Киргизия экономически серьезно зависит от России, считает эксперт

16:04 06.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Будущие отношения России и Киргизии будут зависеть от того, кто будет стоять у власти в республике, однако страна экономически очень зависима от РФ, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Плеханова Игорь Хмелев.
"Как события в Киргизии повлияют на отношения с Россией, зависит прежде всего от тех сил, которые будут контролировать ситуацию в горной республике. Но выбор у них небольшой - Киргизия экономически серьезно зависит от России", - сказал он.
Избиратели во время голосования на избирательном участке №1327 в школе-гимназии №5 в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:30Протесты в Бишкеке
В Киргизии занявшая второе место партия согласна с отменой итогов выборов
Эксперт объяснил, что треть внешней торговли Киргизии приходится на страны ЕАЭС, из которых на Россию - более 60%, кроме того республика зависит от финансовой помощи России, периодически обращаясь за деньгами.
"Кроме того, в России трудится более 600 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии, и их денежные переводы по сути поддерживают платежный баланс страны. В Киргизии высокая безработица, которая усугубляется высоким темпом естественного прироста населения - более 2% в год - и слаборазвитой экономикой", - добавил Хмелев.
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"Проявят мудрость". В МИД РФ дали оценку событиям в Киргизии
"А вот для России экономика Киргизии по сути никакого значения не имеет. Достаточно сказать, что доля Киргизии в товарообороте России составляет около 0,3%. Через Киргизию не проходят никакие российские транзитные газо- и нефтепроводы, важные железнодорожные или автомобильные дороги", - отметил экономист.
Киргизия, по его словам, богата некоторыми рудами цветных металлов, золотом, редкоземельными металлами. "Но их разработка требует больших инвестиций и благоприятного инвестиционного климата. А непредсказуемые смены власти и конфликты создают для потенциальных инвесторов в Киргизии большие политические риски", - подытожил Хмелев.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 13:09
Внутриполитические кризисы в Киргизии
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 11:26Протесты в Бишкеке
ЦИК Киргизии признала итоги выборов в парламент недействительными
 
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Протесты в БишкекеГеоргий Плеханов (Российский политический деятель, философ, теоретик марксизма)Евразийский экономический союзРЭУ имени Г. В. ПлехановаАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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