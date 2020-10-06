Киргизия экономически серьезно зависит от России, считает эксперт
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
"Как события в Киргизии повлияют на отношения с Россией, зависит прежде всего от тех сил, которые будут контролировать ситуацию в горной республике. Но выбор у них небольшой - Киргизия экономически серьезно зависит от России", - сказал он.
Эксперт объяснил, что треть внешней торговли Киргизии приходится на страны ЕАЭС, из которых на Россию - более 60%, кроме того республика зависит от финансовой помощи России, периодически обращаясь за деньгами.
"Кроме того, в России трудится более 600 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии, и их денежные переводы по сути поддерживают платежный баланс страны. В Киргизии высокая безработица, которая усугубляется высоким темпом естественного прироста населения - более 2% в год - и слаборазвитой экономикой", - добавил Хмелев.
"А вот для России экономика Киргизии по сути никакого значения не имеет. Достаточно сказать, что доля Киргизии в товарообороте России составляет около 0,3%. Через Киргизию не проходят никакие российские транзитные газо- и нефтепроводы, важные железнодорожные или автомобильные дороги", - отметил экономист.
Киргизия, по его словам, богата некоторыми рудами цветных металлов, золотом, редкоземельными металлами. "Но их разработка требует больших инвестиций и благоприятного инвестиционного климата. А непредсказуемые смены власти и конфликты создают для потенциальных инвесторов в Киргизии большие политические риски", - подытожил Хмелев.
Вчера, 13:09Внутриполитические кризисы в Киргизии
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб. Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.