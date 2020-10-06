https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

Конструктивные меры: в России приняли план восстановления экономики

Правительство одобрило общенациональный антикризисный план действий по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии. Главные цели — вернуть на должный... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:08

коронавирус covid-19

правительство рф

экономический кризис

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Правительство одобрило общенациональный антикризисный план действий по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии. Главные цели — вернуть на должный уровень занятость и доходы населения, обеспечить рост ВВП, минимизировать безработицу, перезапустить малый и средний бизнес. Плюс — цифровизация главных отраслей и процессов. О ключевых инициативах российских властей — в материале РИА Новости. Лучше, чем многиеПандемия нанесла беспрецедентный удар по мировой экономике — из-за повсеместных ограничений многие сектора оказались полностью парализованы. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный валовой внутренний продукт по итогам года сократится на 4,5%.По сравнению с крупнейшими экономиками мира Россия проходит кризис с меньшими потерями. По данным ЦБ, во втором квартале ВВП снизился на восемь процентов. А у многих стран ущерб двузначный: в США — минус 32,9%, в Великобритании — 21,7%, в Евросоюзе — 14,4%.Помогли и своевременные действия властей. Правительство оперативно приняло ряд мер для поддержки бизнеса, в том числе отсрочив налоги и социальные взносы, платежи по аренде имущества и кредитам. Также ввело мораторий на проверки, продлило лицензии и разрешительные документы. Малому, среднему бизнесу и системообразующим предприятиям выдавали займы по льготным ставкам. В октябре продлили мораторий на банкротства компаний пострадавших из-за коронавируса отраслей — до 7 января. Помимо этого, сделали доступным для организаций и индивидуальных предпринимателей такой механизм реструктуризации задолженности, как судебная рассрочка. Ее можно получить по решению арбитражного суда. "Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям", — говорится в документе кабинета министров.Для населения и бизнесаОднако, кроме оперативных решений, нужны и долгосрочные меры. В конце сентября правительство утвердило проект Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. В нем 500 мероприятий, и обойдется он в 6,4 триллиона рублей. "Мы все понимаем, как распространение коронавируса повлияло на доходы граждан и на динамику развития экономики в целом. Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. И добавил, что план направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения. В плане три этапа. Причем к первому (это июнь — сентябрь 2020 года) власти приступили заранее. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, этот этап практически реализован. В его рамках было важно локализовать рецессию и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях — промышленности, транспорте, сфере услуг, сдержать падение доходов населения, восстановить занятость и платежеспособный спрос. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, из бюджета на первый этап потратили четыре триллиона рублей, или 3,9% ВВП, что позволило несколько выровнять ситуацию.Рост доходовВторой этап стартует с октября и продлится до июня 2021 года, он ориентирован уже на восстановление. Главная задача — вернуться к росту экономики и доходов населения, которые должны достичь не менее 98% от показателей 2019 года. Этому призвана помочь система "Социальное казначейство" — меры социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Продолжится поддержка индивидуальных предпринимателей, малого, среднего бизнеса. Предоставят льготные кредиты под два процента со списанием долга при условии сохранения занятости на 1 апреля 2021 года. Предусмотрен плавный переход с упрощенной системы налогообложения на иные, включая "переходную". Для удобства бизнеса будет создаваться экосистема на базе единой цифровой платформы "одно окно". Предпринимателей также ждет постепенный перевод на полностью безбумажное взаимодействие с контрольными органами.На этом этапе потребительские расходы, частные инвестиции и экспорт должны вырасти минимум на пять процентов. А ВВП — на 3,3%, чему поспособствует сокращение госрасходов по мере сворачивания антикризисных мер.Как пояснил вице-премьер, "бюджетная консолидация исключает государственный спрос как фактор роста в течение ближайшего года, на самом деле — двух лет". "Это означает, что факторы частного спроса, такие как потребление, частные инвестиции, экспорт, должны расти с опережающим темпом по отношению к ВВП", — уточнил он.Цифровизация экономикиФинальный этап, намеченный на июль — декабрь 2021-го, направлен на активный рост как экономики, так и реальных доходов населения. В этот период уже не должно быть никаких ограничений. Как подчеркнул Мишустин, общенациональный план по восстановлению страны после кризиса основан на ускорении цифровизации экономики и госуправления. "Мы радикально увеличим количество доступных электронных государственных услуг, а также создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса", — отметил премьер.Цифровизация затронет все ключевые сферы — здравоохранение, строительство, образование. Планируется переход к принципу "Государство как цифровая платформа" — комплексное оказание госуслуг в цифровом виде без посещения ведомств и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий, формирование единой системы онлайн-идентификации граждан. План будут считать выполненным, если к концу 2021-го безработица упадет ниже пяти процентов, а ВВП вырастет не менее чем на три процента. Реальная зарплата должна повышаться минимум на два процента в год, розничный товарооборот — на 2,5%, а объем платных услуг населению — на три процента. Численность малых и средних предприятий (МСП) и ИП — вернуться к уровню первого квартала 2020-го, а темпы роста оборота МСП — обогнать показатели экономики в целом.

https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

Комарик Кровопийца План случайно не заключается в повышении налогов и девальвации рубля? )) 60

Геннадий Пупкин Молодцы, сами себе задачи ставят, сами за них себе отчитываются. В своём узком мирке живут, у них всё хорошо. Только к реальной жизни это отношения не имеет. Когда последний раз росли доходы простых людей? А у них растут постоянно. 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, правительство рф, экономический кризис, экономика