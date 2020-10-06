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Медведев призвал бизнес бороться с нанесенным окружающей среде вредом
Предприятия должны участвовать не в меньшей степени, чем государство, с борьбе с нанесенным ими окружающей среде вредом, считает зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:12
2020-10-06T14:12
россия
дмитрий медведев
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Предприятия должны участвовать не в меньшей степени, чем государство, с борьбе с нанесенным ими окружающей среде вредом, считает зампред Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.
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россия, дмитрий медведев, экология, общество

Медведев призвал бизнес бороться с нанесенным окружающей среде вредом

14:12 06.10.2020
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предприятия должны участвовать не в меньшей степени, чем государство, с борьбе с нанесенным ими окружающей среде вредом, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Борьба с вредом окружающей среде - она предполагает, безусловно, активное участие не только государства, но и, вне всякого сомнения, и даже, может быть, не в меньших объемах бизнеса, который так или иначе с этим связан", - сказал Медведев на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.
 
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РоссияДмитрий МедведевЭкологияОбщество
 
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