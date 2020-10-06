Медведев призвал бизнес бороться с нанесенным окружающей среде вредом

"Борьба с вредом окружающей среде - она предполагает, безусловно, активное участие не только государства, но и, вне всякого сомнения, и даже, может быть, не в меньших объемах бизнеса, который так или иначе с этим связан", - сказал Медведев на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.