Медведев призвал бизнес бороться с нанесенным окружающей среде вредом
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предприятия должны участвовать не в меньшей степени, чем государство, с борьбе с нанесенным ими окружающей среде вредом, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Борьба с вредом окружающей среде - она предполагает, безусловно, активное участие не только государства, но и, вне всякого сомнения, и даже, может быть, не в меньших объемах бизнеса, который так или иначе с этим связан", - сказал Медведев на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.