https://ria.ru/20201006/ekologiya-1578424185.html

Медведев призвал увеличивать темпы ликвидации экологического ущерба

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:40

2020-10-06T13:40

2020-10-06T13:52

новости - экология

дмитрий медведев

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России."Нужно увеличивать по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", - сказал он на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578424052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, дмитрий медведев, экология, общество