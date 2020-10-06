https://ria.ru/20201006/ekologiya-1578424185.html
Медведев призвал увеличивать темпы ликвидации экологического ущерба
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:40
2020-10-06T13:40
2020-10-06T13:52
новости - экология
дмитрий медведев
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147659_0:216:3190:2010_1400x0_80_0_0_2990b8c17831d4a8fe99f972369ae925.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России."Нужно увеличивать по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", - сказал он на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578424052.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578147659_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_491b6fedc07d5de4eeb7cd3c785a71b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, дмитрий медведев, экология, общество