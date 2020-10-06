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https://ria.ru/20201006/ekologiya-1578424185.html
Медведев призвал увеличивать темпы ликвидации экологического ущерба
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:40
2020-10-06T13:52
новости - экология
дмитрий медведев
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России."Нужно увеличивать по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", - сказал он на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578424052.html
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РИА Новости
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новости - экология, дмитрий медведев, экология, общество

Медведев призвал увеличивать темпы ликвидации экологического ущерба

13:40 06.10.2020 (обновлено: 13:52 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить темпы и объемы работ по ликвидации экологического ущерба в России.
"Нужно увеличивать по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", - сказал он на совещании по вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда.
Комплект эксперта-криминалиста на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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