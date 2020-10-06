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Около 300 тысяч туристов посетили Египет за три месяца
За три месяца после открытия границ в Египет прибыли около 300 тысяч туристов, сообщает Egypt Today. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:11
2020-10-06T18:11
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>За три месяца после открытия границ в Египет прибыли около 300 тысяч туристов, <a href="https://www.egypttoday.com/Article/1/92749/300K-tourists-arrive-in-Egypt-in-90-days-Minster-of" target="_blank">сообщает</a> Egypt Today.По словам министра туризма и древностей Халеда эль-Анани, стране удалось обеспечить максимальную безопасность всем путешественникам."Когда меня спрашивают, что является доказательством того, что ваша страна безопасна для туристов, я говорю, что все 300 тысяч гостей вернулись благополучно, без каких-либо признаков COVID-19", — сказал он.Он добавил, что до конца августа ежедневно в страну прибывали более шести тысяч путешествеников, но с тех пор, как ПЦР-тест стал обязательным условием для въезда, их число сократилось на 60 процентов — до 2400 человек в день. "Однако вскоре после этого цифры начали расти, на прошлой неделе мы зарегистрировали три тысячи прибытий в день”, — отметил Анани.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
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туризм, туристы, новости - туризм, египет

Около 300 тысяч туристов посетили Египет за три месяца

18:11 06.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За три месяца после открытия границ в Египет прибыли около 300 тысяч туристов, сообщает Egypt Today.
По словам министра туризма и древностей Халеда эль-Анани, стране удалось обеспечить максимальную безопасность всем путешественникам.
"Когда меня спрашивают, что является доказательством того, что ваша страна безопасна для туристов, я говорю, что все 300 тысяч гостей вернулись благополучно, без каких-либо признаков COVID-19", — сказал он.
Он добавил, что до конца августа ежедневно в страну прибывали более шести тысяч путешествеников, но с тех пор, как ПЦР-тест стал обязательным условием для въезда, их число сократилось на 60 процентов — до 2400 человек в день.
"Однако вскоре после этого цифры начали расти, на прошлой неделе мы зарегистрировали три тысячи прибытий в день”, — отметил Анани.
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