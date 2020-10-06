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https://ria.ru/20201006/efremov-1578453732.html
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
Пресненский суд Москвы направил дело актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:41
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дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
московский городской суд
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> направил дело актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть апелляционные жалобы, сообщили РИА Новости в суде."Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказали в Пресненском суде.
https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html
Добавить еще 4 года ему.
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, происшествия

Дело Ефремова направили в Мосгорсуд

15:41 06.10.2020 (обновлено: 15:43 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы направил дело актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть апелляционные жалобы, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказали в Пресненском суде.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:34
Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова
 
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосковский городской судПроисшествия
 
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