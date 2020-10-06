Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/efremov-1578360029.html
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда
Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый, деньги они собираются... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:50
2020-10-06T10:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:427:2809:2007_1400x0_80_0_0_1e5c3f3b36e00ae9f8619f93a7fbaf2a.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Трое потерпевших по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый, деньги они собираются направить на благотворительность, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счёт благотворительного фонда", - сказал Добровинский.Ранее вдова, брат и младший сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова заявили гражданские иски к Ефремову на 1 рубль каждый, которые им и были выплачены. Добровинский отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Что касается еще одного потерпевшего, старшего сына Захарова Виталия, то он требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел ему на стадии следствия.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, на это решение подано несколько жалоб, которые будут рассмотрены в рамках одного процесса.
https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html
https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7f6738fa5a6e84787d83bec35324145c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда

09:50 06.10.2020 (обновлено: 10:05 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый, деньги они собираются направить на благотворительность, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
"Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счёт благотворительного фонда", - сказал Добровинский.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:34
Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова
Ранее вдова, брат и младший сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова заявили гражданские иски к Ефремову на 1 рубль каждый, которые им и были выплачены. Добровинский отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
Что касается еще одного потерпевшего, старшего сына Захарова Виталия, то он требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел ему на стадии следствия.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, на это решение подано несколько жалоб, которые будут рассмотрены в рамках одного процесса.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 01:13
Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
 
Обсудить7
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Александр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
Лента новостейМолния