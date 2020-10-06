https://ria.ru/20201006/efremov-1578360029.html

Потерпевшие по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый, деньги они собираются... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:50

2020-10-06T09:50

2020-10-06T10:05

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

александр добровинский

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Трое потерпевших по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 миллион рублей каждый, деньги они собираются направить на благотворительность, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счёт благотворительного фонда", - сказал Добровинский.Ранее вдова, брат и младший сын скончавшегося после ДТП Сергея Захарова заявили гражданские иски к Ефремову на 1 рубль каждый, которые им и были выплачены. Добровинский отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Что касается еще одного потерпевшего, старшего сына Захарова Виталия, то он требовал 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел ему на стадии следствия.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, на это решение подано несколько жалоб, которые будут рассмотрены в рамках одного процесса.

https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html

https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия