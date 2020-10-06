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В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП с автобусом
Многодетная мать погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом под Брянском, четыре человека пострадали, следует из сообщения УГИБДД УМВД... РИА Новости, 06.10.2020
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брянск
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Многодетная мать погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом под Брянском, четыре человека пострадали, следует из сообщения УГИБДД УМВД региона.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем Toyota, двигаясь со стороны <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянска</a> в направлении поселка Свень, отвлеклась, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего водителя.Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, погибшая - мать шестерых детей.
https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html
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брянск, происшествия

В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП с автобусом

10:01 06.10.2020 (обновлено: 10:11 06.10.2020)
 
© Фото : УГИБДД УМВД России по Брянской областиДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Брянской области
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : УГИБДД УМВД России по Брянской области
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БРЯНСК, 6 окт - РИА Новости. Многодетная мать погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом под Брянском, четыре человека пострадали, следует из сообщения УГИБДД УМВД региона.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем Toyota, двигаясь со стороны Брянска в направлении поселка Свень, отвлеклась, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего водителя.
"В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Toyota от полученных травм скончалась на месте ДТП. Четыре пассажира автобуса с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, погибшая - мать шестерых детей.
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