https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html

В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП с автобусом

Многодетная мать погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом под Брянском, четыре человека пострадали, следует из сообщения УГИБДД УМВД... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:01

2020-10-06T10:01

2020-10-06T10:11

брянск

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Многодетная мать погибла в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом под Брянском, четыре человека пострадали, следует из сообщения УГИБДД УМВД региона.По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем Toyota, двигаясь со стороны <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянска</a> в направлении поселка Свень, отвлеклась, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего водителя.Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, погибшая - мать шестерых детей.

https://ria.ru/20201006/dtp-1578339734.html

брянск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, происшествия