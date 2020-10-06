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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201006/donor-1578520735.html
Глава Удмуртии Александр Бречалов станет донором антиковидной плазмы
Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что станет донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:49
2020-10-06T20:49
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр бречалов
здоровье - общество
москва
удмуртская республика (удмуртия)
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<strong>УФА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>, переболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что станет донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что после того, как переливание плазмы включили в стандарт лечения пациентов от коронавирусной инфекции в больницах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, с 19 октября на станции переливания крови в <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a> начнется забор крови у 300 постоянных доноров. Сейчас они проходят тестирование, где выявляются титры антител. По этим данным отберут контрольную группу для заготовки антиковидной плазмы.Глава региона отметил, что для того чтобы стать донором, нужно соответствовать следующим критериям: возраст 18-55 лет, вес тела не менее 50 килограммов, подтвержденное перенесенное заболевания коронавирусной инфекцией легкой или средней степени тяжести, двукратный отрицательный результат на заболевание, не менее двух недель после наступления стойкого клинического выздоровления или выписки из стационара."В ближайшее время планирую сдать анализы и стать донором", - сказал Бречалов в прямом эфире.Ранее сообщалось, что в конце мая у Бречалова диагностировали коронавирус. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, москва, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов станет донором антиковидной плазмы

20:49 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что станет донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.
В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что после того, как переливание плазмы включили в стандарт лечения пациентов от коронавирусной инфекции в больницах Москвы, с 19 октября на станции переливания крови в Ижевске начнется забор крови у 300 постоянных доноров. Сейчас они проходят тестирование, где выявляются титры антител. По этим данным отберут контрольную группу для заготовки антиковидной плазмы.
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Глава региона отметил, что для того чтобы стать донором, нужно соответствовать следующим критериям: возраст 18-55 лет, вес тела не менее 50 килограммов, подтвержденное перенесенное заболевания коронавирусной инфекцией легкой или средней степени тяжести, двукратный отрицательный результат на заболевание, не менее двух недель после наступления стойкого клинического выздоровления или выписки из стационара.
"В ближайшее время планирую сдать анализы и стать донором", - сказал Бречалов в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что в конце мая у Бречалова диагностировали коронавирус. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Удмуртская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоМоскваУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
 
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