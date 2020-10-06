https://ria.ru/20201006/donor-1578520735.html

Глава Удмуртии Александр Бречалов станет донором антиковидной плазмы

Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что станет донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:49

2020-10-06T20:49

2020-10-06T20:49

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр бречалов

здоровье - общество

москва

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1400x0_80_0_0_89db985ff6ec2bef5ef2cf8c8e96f63c.jpg

<strong>УФА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>, переболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что станет донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что после того, как переливание плазмы включили в стандарт лечения пациентов от коронавирусной инфекции в больницах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, с 19 октября на станции переливания крови в <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевске</a> начнется забор крови у 300 постоянных доноров. Сейчас они проходят тестирование, где выявляются титры антител. По этим данным отберут контрольную группу для заготовки антиковидной плазмы.Глава региона отметил, что для того чтобы стать донором, нужно соответствовать следующим критериям: возраст 18-55 лет, вес тела не менее 50 килограммов, подтвержденное перенесенное заболевания коронавирусной инфекцией легкой или средней степени тяжести, двукратный отрицательный результат на заболевание, не менее двух недель после наступления стойкого клинического выздоровления или выписки из стационара."В ближайшее время планирую сдать анализы и стать донором", - сказал Бречалов в прямом эфире.Ранее сообщалось, что в конце мая у Бречалова диагностировали коронавирус. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

москва

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, москва, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество