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https://ria.ru/20201006/donbass-1578363077.html
Зеленский: войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским властям не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:12
2020-10-06T10:12
россия
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что украинским властям не удастся остановить конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> без диалога с Россией.Ранее украинский лидер уже заявлял, что контакты его с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> ограничены, но предметны. При этом Зеленский отмечал, что хотел бы большей эффективности от таких диалогов."Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории… Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - заявил Зеленский в интервью изданию <a href="https://www.politico.eu/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a>, часть которого приведена на сайте офиса главы государства.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html
Войну не остановить без диалога с ЛНР и ДНР. А вот с ними, т.е. с ЛЮДЬМИ бандеровцы разговаривать не собираются. Им только голая земелька нужна, без населения
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россия
донбасс
украина
РИА Новости
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россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Зеленский: войну в Донбассе не остановить без диалога с Россией

10:12 06.10.2020
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским властям не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией.
Ранее украинский лидер уже заявлял, что контакты его с российским президентом Владимиром Путиным ограничены, но предметны. При этом Зеленский отмечал, что хотел бы большей эффективности от таких диалогов.
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"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории… Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - заявил Зеленский в интервью изданию Politico, часть которого приведена на сайте офиса главы государства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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