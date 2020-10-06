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"Газпром" изучит способы адаптировать "Северный поток — 2" к директиве ЕС
"Газпром" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "Северный поток — 2" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:52
2020-10-06T17:52
северный поток — 2
газпром
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом продолжит, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна."Газпром" изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток — 2" под требования Газовой директивы ЕС и дополнительно рассматривает и/или уже воспользовался средствами судебной защиты своих прав от дискриминационной природы поправок (к директиве - ред.)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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северный поток — 2, газпром, евросоюз, в мире

"Газпром" изучит способы адаптировать "Северный поток — 2" к директиве ЕС

17:52 06.10.2020
 
© REUTERS / Maxim ShemetovЛоготип проекта "Северный поток - 2" на одной из труб
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Газпром" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "Северный поток — 2" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом продолжит, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна.
"Газпром" изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток — 2" под требования Газовой директивы ЕС и дополнительно рассматривает и/или уже воспользовался средствами судебной защиты своих прав от дискриминационной природы поправок (к директиве - ред.)", - говорится в документе.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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Северный поток — 2ГазпромЕвросоюзВ мире
 
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