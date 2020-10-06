https://ria.ru/20201006/direktiva-1578485676.html

"Газпром" изучит способы адаптировать "Северный поток — 2" к директиве ЕС

"Газпром" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "Северный поток — 2" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:52

2020-10-06T17:52

2020-10-06T17:52

северный поток — 2

газпром

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом продолжит, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна."Газпром" изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток — 2" под требования Газовой директивы ЕС и дополнительно рассматривает и/или уже воспользовался средствами судебной защиты своих прав от дискриминационной природы поправок (к директиве - ред.)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, газпром, евросоюз, в мире