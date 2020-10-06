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В Новой Москве девочка утонула в водоеме
Девочка утонула в водоеме в Новой Москве, прокуратура начала проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:57
2020-10-06T19:57
людмила нефедова
россия
новая москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Девочка утонула в водоеме в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москве</a>, прокуратура начала проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, 6 октября две девочки 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте в деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая купалась в водоеме, после чего ее затянуло под воду.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, поисковики обнаружили тело ребенка.
https://ria.ru/20201006/propazha-1578433913.html
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людмила нефедова, россия, новая москва, происшествия

В Новой Москве девочка утонула в водоеме

19:57 06.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Девочка утонула в водоеме в Новой Москве, прокуратура начала проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, 6 октября две девочки 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте в деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая купалась в водоеме, после чего ее затянуло под воду.
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"Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также полноты мер, принимаемых ответственными лицами для обеспечения безопасности на водных объектах", - сказала Нефедова.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, поисковики обнаружили тело ребенка.

"В ходе проверки прокуроры также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметила Нефедова.

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Людмила НефедоваРоссияНовая МоскваПроисшествия
 
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