https://ria.ru/20201006/devochka-1578513792.html

В Новой Москве девочка утонула в водоеме

Девочка утонула в водоеме в Новой Москве, прокуратура начала проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:57

2020-10-06T19:57

2020-10-06T19:57

людмила нефедова

россия

новая москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Девочка утонула в водоеме в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москве</a>, прокуратура начала проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы столичной прокуратуры <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, 6 октября две девочки 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте в деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая купалась в водоеме, после чего ее затянуло под воду.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, поисковики обнаружили тело ребенка.

https://ria.ru/20201006/propazha-1578433913.html

https://ria.ru/20200925/poisk-1577780260.html

россия

новая москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, россия, новая москва, происшествия