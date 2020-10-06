Кузнецова оценила идею узаконить проживание детей с бабушками и дедушками
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что существует проблема изъятия детей, находящихся у бабушек и дедушек.
Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников". Помимо этого, предлагается дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры.
"Есть прецеденты в нашей практике, которые говорят о необходимости уделить внимание этому вопросу. Нам приходилось помогать возвращать детей в семьи, где органы опеки забрали детей, которые находились в этот момент с бабушкой и дедушкой, и были перемещены как безнадзорные и беспризорные. Это недопустимо. Вопрос в том, каким образом необходимо решить эту проблему. Необходимы ли нормативное регулирование или нужны иные методы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Так, омбудсмен подчеркнула необходимость внимательно рассмотреть данную инициативу и выяснить, не усугубит ли она положение и не приведет ли к иным спорам.
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"Поэтому мы предлагаем создание единой площадки, на которой можно обсуждать все подобного рода семейные инициативы, которые возникли после поправок в конституцию, и, конечно, видим один из важных шагов в решении этого и подобного рода проблем - это реформирование органов опеки и попечительства", - заключила омбудсмен.