https://ria.ru/20201006/deti-1578509671.html

Кузнецова оценила идею узаконить проживание детей с бабушками и дедушками

Внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:32

2020-10-06T19:32

2020-10-06T19:32

россия

анна кузнецова

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Внесенный в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>, подчеркнув, что существует проблема изъятия детей, находящихся у бабушек и дедушек.Ранее группа депутатов от "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a>" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников". Помимо этого, предлагается дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры.Так, омбудсмен подчеркнула необходимость внимательно рассмотреть данную инициативу и выяснить, не усугубит ли она положение и не приведет ли к иным спорам."Поэтому мы предлагаем создание единой площадки, на которой можно обсуждать все подобного рода семейные инициативы, которые возникли после поправок в конституцию, и, конечно, видим один из важных шагов в решении этого и подобного рода проблем - это реформирование органов опеки и попечительства", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, общество