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Кузнецова оценила идею узаконить проживание детей с бабушками и дедушками
Внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:32
2020-10-06T19:32
россия
анна кузнецова
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Внесенный в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a>, подчеркнув, что существует проблема изъятия детей, находящихся у бабушек и дедушек.Ранее группа депутатов от "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a>" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников". Помимо этого, предлагается дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры.Так, омбудсмен подчеркнула необходимость внимательно рассмотреть данную инициативу и выяснить, не усугубит ли она положение и не приведет ли к иным спорам."Поэтому мы предлагаем создание единой площадки, на которой можно обсуждать все подобного рода семейные инициативы, которые возникли после поправок в конституцию, и, конечно, видим один из важных шагов в решении этого и подобного рода проблем - это реформирование органов опеки и попечительства", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html
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россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, общество

Кузнецова оценила идею узаконить проживание детей с бабушками и дедушками

19:32 06.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить временное пребывание ребенка с бабушками и дедушками, требует обсуждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что существует проблема изъятия детей, находящихся у бабушек и дедушек.
Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что "дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников". Помимо этого, предлагается дополнить закон "Об опеке и попечительстве" специальным регулированием в отношении ситуаций, когда в качестве опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры.

"Есть прецеденты в нашей практике, которые говорят о необходимости уделить внимание этому вопросу. Нам приходилось помогать возвращать детей в семьи, где органы опеки забрали детей, которые находились в этот момент с бабушкой и дедушкой, и были перемещены как безнадзорные и беспризорные. Это недопустимо. Вопрос в том, каким образом необходимо решить эту проблему. Необходимы ли нормативное регулирование или нужны иные методы", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

Так, омбудсмен подчеркнула необходимость внимательно рассмотреть данную инициативу и выяснить, не усугубит ли она положение и не приведет ли к иным спорам.
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"Поэтому мы предлагаем создание единой площадки, на которой можно обсуждать все подобного рода семейные инициативы, которые возникли после поправок в конституцию, и, конечно, видим один из важных шагов в решении этого и подобного рода проблем - это реформирование органов опеки и попечительства", - заключила омбудсмен.
 
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РоссияАнна КузнецоваГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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