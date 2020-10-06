https://ria.ru/20201006/deti-1578486742.html

В Кремле назвали цели создания Фонда защиты детей

Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:54

2020-10-06T17:54

2020-10-06T17:54

анна кузнецова

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148963/98/1489639806_0:0:2627:1479_1400x0_80_0_0_30b8a48553dc0819f42b8fcef208055f.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Кузнецовой</a> в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о создании Фонда защиты детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.Отвечая на вопрос, чем займется фонд, будут ли это частные случаи, например, работа с "детьми-маугли", или что-то масштабное, к примеру, закупки редких или незарегистрированных в России лекарств, он отметил, что было бы странно, если бы Фонд защиты детей не занимался всеми этими темами."Но, безусловно, это уже скорее Минпросвет будет принимать участие в подготовке всех уставных документов фонда, где и будут изложены и конкретизированы эти области", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200622/1573275495.html

https://sn.ria.ru/20200604/1572449348.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, дмитрий песков, владимир путин, общество