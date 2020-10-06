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В Кремле назвали цели создания Фонда защиты детей
Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:54
2020-10-06T17:54
анна кузнецова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Кузнецовой</a> в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о создании Фонда защиты детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.Отвечая на вопрос, чем займется фонд, будут ли это частные случаи, например, работа с "детьми-маугли", или что-то масштабное, к примеру, закупки редких или незарегистрированных в России лекарств, он отметил, что было бы странно, если бы Фонд защиты детей не занимался всеми этими темами."Но, безусловно, это уже скорее Минпросвет будет принимать участие в подготовке всех уставных документов фонда, где и будут изложены и конкретизированы эти области", - добавил Песков.
https://ria.ru/20200622/1573275495.html
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анна кузнецова, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле назвали цели создания Фонда защиты детей

17:54 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.
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"Это скорее усиление работы в этой области. Это такая область, где усилий мало не бывает. И Анна Кузнецова как омбудсмен весьма эффективно работает. Здесь помощь в виде фонда ей не помешает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагается ли взаимодействие фонда с Кузнецовой и зачем он создан, если уже есть детский омбудсмен.
Отвечая на вопрос, чем займется фонд, будут ли это частные случаи, например, работа с "детьми-маугли", или что-то масштабное, к примеру, закупки редких или незарегистрированных в России лекарств, он отметил, что было бы странно, если бы Фонд защиты детей не занимался всеми этими темами.
"Но, безусловно, это уже скорее Минпросвет будет принимать участие в подготовке всех уставных документов фонда, где и будут изложены и конкретизированы эти области", - добавил Песков.
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Анна КузнецоваДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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