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https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html
В России создадут Фонд защиты детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:19
2020-10-06T16:55
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о создании Фонда защиты детей.Документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.В нем указано, что фонд будет общероссийской общественно-государственной организацией, учредителем от имени России выступит Минпросвещения. Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания.Также в состав учредителей войдут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.Органом управления новой организации назначен съезд, на котором будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Обеспечить финансирование поручено правительству.
https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
Первыми ворвались всепропальщики и сразу начали негативить, совершенно не имея никакого представления о будущем фонде
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Хорошая инициатива.. правильная
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РИА Новости
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владимир путин, общество

В России создадут Фонд защиты детей

16:19 06.10.2020 (обновлено: 16:55 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем указано, что фонд будет общероссийской общественно-государственной организацией, учредителем от имени России выступит Минпросвещения. Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания.
Также в состав учредителей войдут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.
Органом управления новой организации назначен съезд, на котором будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Обеспечить финансирование поручено правительству.
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