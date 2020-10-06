https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html

В России создадут Фонд защиты детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:19

2020-10-06T16:19

2020-10-06T16:55

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о создании Фонда защиты детей.Документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.В нем указано, что фонд будет общероссийской общественно-государственной организацией, учредителем от имени России выступит Минпросвещения. Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания.Также в состав учредителей войдут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.Органом управления новой организации назначен съезд, на котором будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Обеспечить финансирование поручено правительству.

https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html

Джон Константин Первыми ворвались всепропальщики и сразу начали негативить, совершенно не имея никакого представления о будущем фонде 636

Соловей Серверный Хорошая инициатива.. правильная 505

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество