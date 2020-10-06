https://ria.ru/20201006/deti-1578461979.html
В России создадут Фонд защиты детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:19
2020-10-06T16:19
2020-10-06T16:55
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913717_103:0:3039:1651_1400x0_80_0_0_9f13c73ecfe85d2bf5f76f39089ede70.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о создании Фонда защиты детей.Документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.В нем указано, что фонд будет общероссийской общественно-государственной организацией, учредителем от имени России выступит Минпросвещения. Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания.Также в состав учредителей войдут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.Органом управления новой организации назначен съезд, на котором будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Обеспечить финансирование поручено правительству.
https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
Джон Константин
Первыми ворвались всепропальщики и сразу начали негативить, совершенно не имея никакого представления о будущем фонде
636
Соловей Серверный
Хорошая инициатива.. правильная
505
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913717_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_95920c750029baced109023047955e8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество