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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201006/deti-1578389531.html
СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре
Главк Следственного комитета по Свердловской области возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основатель которого —... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:48
2020-10-06T12:35
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
среднеуральский женский монастырь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Главк Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> возбудил уголовное дело об истязании детей в <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральском женском монастыре</a>, основатель которого — отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1505613/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК</a>.По данным следствия, с 2004 по 2019 год неустановленные пока лица, "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних", причиняли детям физические и психические страдания. Речь идет о семерых детях, которых били и истязали, при этом четверо из них жили в монастыре без ведома родителей или опекунов.Помимо этого, следствие подозревает в халатности органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, и в результате его отлучили от церкви. Против Романова возбудили также административные дела о распространении недостоверной информации и о возбуждении ненависти либо вражды, по которым ему присудили штраф.Помимо этого, епархия получила заявления очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре.
https://ria.ru/20200808/1575516523.html
Так власть убирает людей говорящих правду.
54
Значит, Собчак, все-таки была права? Детей истязали. И поездка её была не случайна. Хоть здесь у неё все положительно.
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свердловская область
РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, свердловская область, среднеуральский женский монастырь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

11:48 06.10.2020 (обновлено: 12:35 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа территории Среднеуральского женского монастыря
На территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Главк Следственного комитета по Свердловской области возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основатель которого — отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом сообщается на сайте СК.
По данным следствия, с 2004 по 2019 год неустановленные пока лица, "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних", причиняли детям физические и психические страдания. Речь идет о семерых детях, которых били и истязали, при этом четверо из них жили в монастыре без ведома родителей или опекунов.
Помимо этого, следствие подозревает в халатности органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, и в результате его отлучили от церкви. Против Романова возбудили также административные дела о распространении недостоверной информации и о возбуждении ненависти либо вражды, по которым ему присудили штраф.
Помимо этого, епархия получила заявления очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 04:01Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьСреднеуральский женский монастырьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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