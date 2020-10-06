https://ria.ru/20201006/covid-1578334188.html
Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса
Люди, которые имеют некоторые мутации в генах, могут обладать врожденной "защитой" от коронавирусной инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:48
2020-10-06T01:48
2020-10-06T02:27
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Люди, которые имеют некоторые мутации в генах, могут обладать врожденной "защитой" от коронавирусной инфекции, рассказали в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a>.В ведомстве сообщили, что определенные генные изменения могут повлиять на восприимчивость организма к инфекции, замедлив или наоборот облегчив проникновение вируса в клетки.Иммунитет после ОРВИРанее Роспотребнадзор также рассказывал о результатах исследований ученых из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые установили, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.Однако, пока нет информации об эффективности такого иммунитета, кроме того, также нет научных данных о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.В надзорном органе добавили, что в редких случаях человек с антителами IgG к коронавирусу все равно может быть переносчиком заболевания в течении непродолжительного времени.Также в ведомстве отметили, что пока нет возможности оценить время, на которое у переболевших сохраняется иммунитет к коронавирусу. В Роспотребнадзоре объяснили, что это зависит от таких факторов, как тяжесть перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей иммунной системы.Пандемия коронавируса Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, больше всего заболевших наблюдается в США, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578318923.html
игорь учуватов
"Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса"- и конечно же это Россияне.))))))
36
Serge Khon
уже на шаг ближе-еще немного и окажется что был новый штамм банального гриппа.Про мутации-это и есть новый штамм,а не люди-мутанты-не пугайте обывателей,им и так не сладко!
14
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Люди, которые имеют некоторые мутации в генах, могут обладать врожденной "защитой" от коронавирусной инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре
.
В ведомстве сообщили, что определенные генные изменения могут повлиять на восприимчивость организма к инфекции, замедлив или наоборот облегчив проникновение вируса в клетки.
"Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19
, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — говорится в сообщении.
Иммунитет после ОРВИ
Ранее Роспотребнадзор также рассказывал о результатах исследований ученых из США
, которые установили, что иммунитет к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2, может возникнуть после обычного сезонного ОРВИ.
Однако, пока нет информации об эффективности такого иммунитета, кроме того, также нет научных данных о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.
В надзорном органе добавили, что в редких случаях человек с антителами IgG к коронавирусу все равно может быть переносчиком заболевания в течении непродолжительного времени.
Также в ведомстве отметили, что пока нет возможности оценить время, на которое у переболевших сохраняется иммунитет к коронавирусу. В Роспотребнадзоре объяснили, что это зависит от таких факторов, как тяжесть перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей иммунной системы.
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии
и Бразилии
.
В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.