https://ria.ru/20201006/burya-1578339246.html

Россиян предупредили о магнитных бурях

В конце октября начнется магнитная буря, предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:26

2020-10-06T05:26

2020-10-06T09:17

космос - риа наука

физический институт ран

общество

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Россиян ждет многодневная магнитная буря

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>В конце октября начнется магнитная буря, <a href="https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">предупредили </a>специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (<a href="http://ria.ru/organization_Fizicheskijj_institut_imeni_P_N_Lebedeva/" target="_blank">ФИАН</a>).С 21 по 24 октября она будет слабой, 25 октября — средней, три следующих дня магнитосфера останется возбужденной, после чего ее состояние нормализуется.Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям напряжения в промышленных сетях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575066307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, физический институт ран, общество