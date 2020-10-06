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Россиян предупредили о магнитных бурях
В конце октября начнется магнитная буря, предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:26
2020-10-06T09:17
космос - риа наука
физический институт ран
общество
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Россиян ждет многодневная магнитная буря
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>В конце октября начнется магнитная буря, <a href="https://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">предупредили </a>специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (<a href="http://ria.ru/organization_Fizicheskijj_institut_imeni_P_N_Lebedeva/" target="_blank">ФИАН</a>).С 21 по 24 октября она будет слабой, 25 октября — средней, три следующих дня магнитосфера останется возбужденной, после чего ее состояние нормализуется.Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям напряжения в промышленных сетях.
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РИА Новости
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космос - риа наука, физический институт ран, общество

Россиян предупредили о магнитных бурях

05:26 06.10.2020 (обновлено: 09:17 06.10.2020)
 
© NASA / NuSTARПоверхность Солнца
Поверхность Солнца - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© NASA / NuSTAR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В конце октября начнется магнитная буря, предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
С 21 по 24 октября она будет слабой, 25 октября — средней, три следующих дня магнитосфера останется возбужденной, после чего ее состояние нормализуется.
Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.
Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям напряжения в промышленных сетях.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 18:36
Эксперт: влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено
 
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Космос - РИА НаукаФизический институт РАНОбщество
 
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